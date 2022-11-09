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В МИЦ «Известия» эксперты обсудили перевод полисов ОМС в электронный вид

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пациенты смогут уже в ближайшее время почувствовать первые изменения, связанные с переводом всех полисов ОМС в электронный формат, заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

«Организаторам системы процесс цифровизации позволит точно верифицировать тех граждан, которые входят в систему ОМС. Для пациентов — это возможность беспрепятственно и адресно получать нужную информацию. Для медорганизаций — снижение нагрузки, связанной с необходимостью отбирать нужные экспертам материалы и предоставления им соответствующих условий для работы. Для экспертов — возможность анализировать документацию на рабочем месте, а не на территории медорганизации. Для страховщиков в целом — обеспечение большей объективности проводимых экспертных мероприятий благодаря возможности привлечения для экспертиз специалистов, работающих в ином от проверяемого медучреждения субъекте Российской Федерации», — сказал Кузнецов во время прямой линии по защите прав пациентов, которая прошла в пресс-центре МИЦ «Известия».

В то же время эксперт признал, что «внедрение цифрового контура — это долгосрочные планы».

По его словам, с начала года страховщикам поступило более 3,5 млн обращений по вопросам оказания медпомощи по ОМС. В структуре выявляемых при экспертизе нарушений более 50% составляют факты несоблюдения порядков и стандартов оказания медпомощи, а также клинических рекомендаций, в том числе при лечении COVID-19, добавил Кузнецов.

Замначальника управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Инга Цветцих отметила, что «какие-то моменты» пациент может «отрегулировать на уровне медорганизации, обратившись напрямую к главврачу». «Тем более, что Минздравом России разработана система стимуляции и мотивации медучреждений для того, чтобы снизить риски нарушений», — напомнила она, подчеркнув при этом, что все же основную роль в урегулировании таких ситуаций играют страховщики. «Установленные законодательством их задача и обязанность — обеспечить пациентам реализацию права на доступную и качественную медпомощь», — заключила Цветцих.

С 1 декабря все полисы ОМС переводят в электронный вид — получить медпомощь в поликлиниках или больницах пациенты смогут по индивидуальному штрих-коду, без предъявления бумажного документа. Нововведение призвано оптимизировать взаимодействие всех участников системы ОМС с целью максимальной реализации прав застрахованных граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи.

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