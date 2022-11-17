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Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новый порядок ведения учета в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) упростит объединение данных о пациентах и процесс оформления документов. Об этом в четверг, 17 ноября, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

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По ее словам, цель появления нового порядка ведения персонифицированного учета в ОМС — консолидация данных о пациентах, которые получали помощь на региональном и федеральном уровнях, в едином реестре данных. Теперь о гражданине будет вноситься информация о месте его пребывания и месте выдачи полиса, а также о врачах, которые оказывали медицинскую помощь.

«Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями — участниками системы ОМС, в которые гражданин будет обращаться», — отметила Финогеева агентству «Прайм».

Она добавила, что электронный полис можно получить, подав сведения о себе через портал «Госуслуги», а с 1 декабря иметь при себе бумажный полис будет не обязательно.

9 ноября вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов заявил, что пациенты смогут уже в ближайшее время почувствовать изменения, связанные с переводом всех полисов ОМС в электронный формат.

С 1 декабря все полисы ОМС переводят в электронный вид — получить медпомощь в поликлиниках или больницах пациенты смогут по индивидуальному штрих-коду, без предъявления бумажного документа.

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