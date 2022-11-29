Китай начал отказывать судовладельцам в признании страховых документов РФ

Китай начал отказывать судовладельцам в признании российских страховых документов. Об этом сообщил заместитель главы Министерства транспорта Александр Пошивай на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме во вторник, 29 ноября.

Он указал на отказы в признании документов, в том числе, выданных Российской национальной перестраховочной компанией.

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами китайских властей и компаний в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», — отметил замглавы Минтранса.

Пошивай добавил, что российская сторона хотела бы призвать КНР рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, которые занимаются страхованием морских перевозок энергоносителей, и документов, гарантирующих финансовое обеспечение рисков.

Ранее в этот же день в Российском зерновом союзе (РЗС) заявили, что намерение Турции запретить транзит через Босфор судов без страховки может привести к росту цен.

Анкара намерена ввести новый закон уже 1 декабря. Свыше 95% мирового танкерного флота P&I страхует Великобритания, которая с 5 декабря перестанет работать с судами, перевозящими российскую нефть. Как сказали в РЗС, это может еще сильнее затруднить получение страховок для любых перевозчиков из РФ, что в конечном итоге отразится на стоимости товаров.

Чуть позднее во вторник в турецком парламенте заявили, что решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I не направлено против России. Там заверили что Анкара точно не станет принимать решения в ущерб торговле с РФ, отметив, что запрет не скажется и на торговле между двумя странами.