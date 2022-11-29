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Запрет транзита через Босфор судов без страховки может привести к росту цен

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Фото: Global Look Press/XinHua/Shadati
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Решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия — специализированные компании не станут рисковать и сотрудничать с любыми перевозчиками из РФ. Такие опасения в беседе с «Известиями» выразили в Российском зерновом союзе (РЗС).

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Анкара намерена ввести новый закон уже 1 декабря. Свыше 95% мирового танкерного флота P&I страхует Великобритания, которая с 5 декабря перестанет работать с судами, перевозящими российскую нефть.

Продовольствия эта мера коснуться не должна, однако, как уточнил «Известиям» президент РЗС Аркадий Злочевский, это может еще сильнее затруднить получение страховок для любых перевозчиков из РФ, что в конечном итоге отразится на стоимости товаров.

«Страховки у российских компаний пока есть. Но они стали дороже, и появились проблемы с заключением контрактов. Если Турция установит, что только определенные виды страховок могут проходить через Босфор, то это сильно увеличит ущерб для всех российских компаний, в том числе, в аграрной сфере», — пояснил глава РЗС.

Страхование перевозок в Черноморском регионе и без того дорогое. В апреле андеррайтеры взимали до 10% стоимости судна как актива в качестве дополнительной премии за «военный риск». Эти цены могут еще вырасти после принятия Турцией решения по Босфору, заключил Аркадий Злочевский.

С 1 декабря Турция закрывает проход через Босфор судов без страховки P&I. Запрет коснется, в первую очередь, танкеров, перевозящих нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на циркуляр минтранса Турции. Перевозчики должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что для конкретного рейса и груза предоставлено покрытие P&I. Этот термин расшифровывается как «страховка защиты и возмещения убытков», она оговаривает ответственность перед третьими лицами. Ее предоставляет особый клуб P&I.

Такая страховка обеспечивает покрытие бессрочных рисков, которые традиционные компании не хотят страховать. Например, ущерб, причиненный грузу во время перевозки, «военные риски», а также опасность для окружающей среды: разливы нефти и загрязнение.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пролив воли: как закрытие Босфора для судов без страховки P&I скажется на РФ»

https://iz.ru/1432709/elnar-bainazarov/proliv-voli-kak-zakrytie-bosfora-dlia-sudov-bez-strakhovki-pi-skazhetsia-na-rf

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