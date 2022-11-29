Реклама
Прямой эфир
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Посол РФ в Канаде назвал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды причиной вызова в МИД страны
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в Москве и области 29 ноября
Экономика
ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс.Заправок»
Происшествия
Стало известно о гибели двух человек в результате ДТП на севере Москвы
Спорт
Португалия обыграла Уругвай и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Мир
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Мир
Илон Маск сообщил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter
Мир
В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Сюжет:

В Турции опровергли преграды в торговле с РФ из-за запрета на транзит через Босфор

0
Фото: TASS/EPA/SEDAT SUNA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I не направлено против России. Об этом «Известиям» заявили в турецком парламенте. Там заверили: Анкара точно не станет принимать решения в ущерб торговле с РФ.

Злак препинания: как на экспорт из РФ повлияет продление зерновой сделки
Из-за санкций российские поставщики пшеницы теряют до $30 с каждой тонны

«Не думаю, что решение Турции запретить проход без страховки повлияет на российские суда. Могут быть какие-то особые правила, которые Анкара введет для судов из РФ. На российские поставки продовольствия это, полагаю, также не повлияет», — заявил «Известиям» депутат турецкого парламента, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз.

По его словам, запрет не скажется и на торговле между Россией и Турцией — Анкара пытается наладить отношения с Москвой и не в ее интересах создавать препятствия для этого.

«Я полагаю, что со стороны РФ может быть некоторая обеспокоенность. Но если будут какие-то проблемы из-за решения, которое должно быть введено в действие 1 декабря, то Турция также могла бы рассмотреть другие варианты для российских судов, чтобы облегчить их проход через проливы. Турция и Россия — хорошие партнеры, сотрудничают во многих областях, поэтому они не навредят друг другу, особенно на данном этапе», — заверил парламентарий.

С 1 декабря Турция закрывает проход через Босфор судов без страховки P&I. Запрет коснется, в первую очередь, танкеров, перевозящих нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на циркуляр минтранса Турции. Перевозчики должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что для конкретного рейса и груза предоставлено покрытие P&I. Этот термин расшифровывается как «страховка защиты и возмещения убытков», она оговаривает ответственность перед третьими лицами. Ее предоставляет особый клуб P&I.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пролив воли: как закрытие Босфора для судов без страховки P&I скажется на РФ»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022