В Турции опровергли преграды в торговле с РФ из-за запрета на транзит через Босфор

Решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I не направлено против России. Об этом «Известиям» заявили в турецком парламенте. Там заверили: Анкара точно не станет принимать решения в ущерб торговле с РФ.

«Не думаю, что решение Турции запретить проход без страховки повлияет на российские суда. Могут быть какие-то особые правила, которые Анкара введет для судов из РФ. На российские поставки продовольствия это, полагаю, также не повлияет», — заявил «Известиям» депутат турецкого парламента, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз.



По его словам, запрет не скажется и на торговле между Россией и Турцией — Анкара пытается наладить отношения с Москвой и не в ее интересах создавать препятствия для этого.



«Я полагаю, что со стороны РФ может быть некоторая обеспокоенность. Но если будут какие-то проблемы из-за решения, которое должно быть введено в действие 1 декабря, то Турция также могла бы рассмотреть другие варианты для российских судов, чтобы облегчить их проход через проливы. Турция и Россия — хорошие партнеры, сотрудничают во многих областях, поэтому они не навредят друг другу, особенно на данном этапе», — заверил парламентарий.

С 1 декабря Турция закрывает проход через Босфор судов без страховки P&I. Запрет коснется, в первую очередь, танкеров, перевозящих нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на циркуляр минтранса Турции. Перевозчики должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что для конкретного рейса и груза предоставлено покрытие P&I. Этот термин расшифровывается как «страховка защиты и возмещения убытков», она оговаривает ответственность перед третьими лицами. Ее предоставляет особый клуб P&I.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пролив воли: как закрытие Босфора для судов без страховки P&I скажется на РФ»