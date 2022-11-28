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Илон Маск сообщил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Thiago Prudencio
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Американский миллиардер и новый глава Twitter Илон Маск в понедельник, 28 ноября, рассказал об отказе компании Apple размещать рекламу в Twitter.

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«Apple практически остановила рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — написал Маск в своем Twitter.

Он также опубликовал опрос о том, должна ли компания Apple опубликовать все случаи применения цензуры, которые касаются ее клиентов. По состоянию на 22:52 мск, 64% принявших участие в голосовании пользователей дали утвердительный ответ.

Кроме того, он отметил, что компания пригрозила удалить Twitter из App Store, не назвав причины.

Ранее, 27 ноября, газета Financial Times рассказала, что ряд крупных брендов сократил свои расходы на рекламу в социальной сети Twitter из-за проводимой в ней политики. По словам источников, Маск лично позвонил руководителям некоторых брендов и осудил их за такие решения.

До этого миллиардер пообещал создать собственный смартфон, если Twitter удалят из App Store и Google Play. Однако он надеется, что до этого не дойдет. До этого, 2 ноября, Маск заявил, что планирует сделать сервис самым достоверным источником информации в мире «независимо от политических пристрастий».

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.

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