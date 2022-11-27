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FT узнала об отказе крупных брендов от рекламы в Twitter из-за Маска

FT: ряд крупных брендов приостановил рекламу в Twitter из-за курса Илона Маска
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Ряд рекламодателей сократил свои расходы на рекламу в социальной сети Twitter из-за проводимой в ней политики нынешним владельцем Илоном Маском. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на сотрудников ведущих рекламных агентств.

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Отмечается, что почти все крупные бренды приостановили свои расходы на Twitter, сославшись на тревогу относительно нескольких решений Маска, а именно его взглядов насчет модерации контента, а также увольнения ряда сотрудников рекламного отдела.

«Это совершенно уникально. Суматоха, ущерб ― ничего подобного раньше не случалось. Никогда», ― отметил топ-менеджер рекламного агентства «большой четверки» (WPP, Omnicom, Publicis и Interpublic).

Более того, предприниматель, по словам источников, лично позвонил руководителям некоторых брендов и осудил их за такие решения, что лишь усилило сокращение рекламных расходов на Twitter.

«По словам четырех инсайдеров отрасли, после нескольких волн сокращений рабочих мест и увольнений команда рекламного бизнеса Twitter сократилась настолько, что у многих агентств больше нет контактных лиц в компании, и в последние недели они практически не общались», ― пишет газета.

Еще один источник Financial Times подчеркнул: «Похоже, он [Илон Маск] отпугивает даже тех рекламодателей, которые хотели, чтобы он добился успеха».

Ранее, 19 ноября, стало известно, что порядка 1,2 тыс. сотрудников Twitter уволились по собственному желанию за последние дни. Всего за октябрь число штатных сотрудников компании после массовых увольнений сократилось с 7,5 до 3,7 тыс.

16 ноября газета The Washington Post сообщила об ультиматуме Илона Маска сотрудникам: либо те переходят на новый «хардкорный» режим работы, либо увольняются с трехмесячным выходным пособием. Новые условия работы предполагают долгие часы работы с высокой интенсивностью. И только исключительная работа будет, по заявлению предпринимателя, считаться «проходным баллом».

В начале ноября Илон Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». На следующий день бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.

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