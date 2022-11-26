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Маск обещает создать смартфон при исключении Twitter из App Store

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Американский предприниматель и новый глава Twitter Илон Маск в пятницу, 25 ноября, пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Twitter удалят из App Store и Google Play.

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Этим заявлением Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей Twitter, который написал, что в случае необходимости для человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда.

«Надеюсь, до этого не дойдет. Но если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон», — ответил Маск.

Ранее, 2 ноября, американский предприниматель заявил, что планирует сделать сервис самым достоверным источником информации в мире «независимо от политических пристрастий».

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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