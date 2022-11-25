«Яндекс» объявил о намерении разделить компанию
Совет директоров Yandex N.V., материнской компании «Яндекса», объявил о намерении разделить свой бизнес. Об этом сообщается 25 ноября.
«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», — говорится в пресс-релизе.
Для этого предусматривается возможность изменения корпоративной структуры, что позволит передать управление компанией менеджменту «Яндекса», сообщила «Газета.Ru».
Эти изменения, полагают в компании, помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов «Яндекса» на всех рынках и позволят развиваться как частной независимой группе компаний, а также работать на открытом и конкурентном рынке.
Ожидается, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных останутся на российском рынке. Их зарубежные части будут выделены в отдельные компании под управлением Yandex N.V.
Ранее в этот день сообщалось, что председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс». Он возглавляет ведомство с 2018 года.
12 сентября «Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса доставки еды Delivery Club и продаже ресурсов «Дзен» и «Новости». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK.