Источник сообщил о скором переходе Кудрина в «Яндекс»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в скором времени перейдет на работу в «Яндекс». Об этом 25 ноября сообщил источник ТАСС.

«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о «Яндексе». Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании», — проинформировал собеседник агентства.

По его данным, решение фактически уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, на пленарных заседаниях Совфеда.

Кудрин занимает должность председателя Счетной палаты с 22 мая 2018 года. До этого он с 2000 по 2011 год являлся министром финансов России.

14 июня Кудрин сообщил, что при исполнении бюджета в 2021 году были выявлены нарушения на 676 млрд рублей. Большая их часть была устранена. Он отметил, что нарушения в основном связаны с эксплуатацией построенных зданий, еще не поставленных на учет. Решение этого вопроса, по его словам, нередко затягивается на месяцы и даже годы.

В тот же день Кудрин назвал самые успешные государственные программы России. К таковым он отнес развитие сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также проект «Доступная среда».