Найдется не всё: «Яндекс» будет скрывать фейковые скидки на товары

«Яндекс» в поиске товаров начал отсеивать фейковые скидки — продавцы не могут пометить специальным ярлыком товар, цена на который была сначала задрана, а потом приведена в прежний вид дисконтом . Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании. Теперь в поиске можно включить опцию показа товаров только с проверенными скидками. Контроль за такими манипуляциями вводят и другие участники рынка e-commerce, в частности, Wildberries. Рынку это нужно, чтобы сократить недобросовестную конкуренцию и избежать неоправданных преференций, которые получают жульничающие продавцы, объяснили эксперты. Честные же скидки увеличивают лояльность клиентов, считают специалисты.

Скидка скидке рознь

В поиске «Яндекса» по товарам «Известия» обнаружили новый фильтр — «Проверенные скидки» . После его применения платформа будет выдавать только карточки товаров, которые прошли проверку алгоритма . Он определяет, реально ли цена снижена по сравнению с уровнем двух предыдущих месяцев , пояснили «Известиям» в компании.

— Если продавец не завышал цены перед распродажей, скидка появится в карточке товара. Если скидка не пройдет проверку, уведомление о ней (красный ярлык) не будет показываться пользователю. Теперь «Яндекс» в обязательном порядке проверяет скидки от магазинов, которые передают информацию о них, — рассказали в пресс-службе поисковика.

Как сказано в описании нового сервиса, рядом с каждым дисконтом будет знак о проверке и указание, на сколько процентов снизилась цена .

Найдется не всё Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Долю отсеиваемых фильтром «нечестных» скидок в «Яндексе» не раскрывают . В поиске по товарам больше не показывают товары с дисконтом, не отмеченные знаком «Проверенные скидки», убедились «Известия». По словам представителей поисковика, всего в выборке сейчас есть информация о более чем 730 млн товаров из разных магазинов и маркетплейсов .

О борьбе с сомнительными методами продвижения товаров и услуг задумываются и другие участники российского рынка электронной коммерции.

Как и все игроки, Wildberries сталкивается с проблемой фейковых скидок и борется с этим явлением, утверждают в пресс-службе маркетплейса.

— Отслеживать изменение цен на товары могут и сами покупатели: для этого в карточках товаров на Wildberries представлен график с динамикой его стоимости . Это позволяет убедиться, что продавец действительно предоставил честную скидку на товар, а в случае нарушений направить жалобу администрации онлайн-платформы, — рассказал представитель маркетплейса.

Найдется не всё Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В этом году усилен контроль за участниками распродаж, добавил он. Маркетплейс разработал аналитическую систему, которая в автоматическом режиме проверяет, действительно ли участник акции предоставил реальную скидку , пояснил представитель платформы. К участию в распродажах допускают только товары, на которые предоставлен дисконт в 15–20% от средней цены на товар за последние два месяца .

Рекомендуемые для участия в акциях размеры скидок — результат тщательной работы аналитиков Ozon, сказали «Известиям» в компании. Маркетплейс рассчитывает оптимальный дисконт на основе базовой цены товара, сказал представитель площадки. Для этого в большинстве случаев используют данные за последние 30 дней до добавления позиции в акцию, а также аналитику по категории. Продавцам предлагают пакеты участия с разной глубиной скидок, добавили в пресс-службе Ozon.

Игры продавцов

Как сказал «Известиям» заместитель гендиректора «Авито» и управляющий директор « Авито Товары» Иван Гуз, пользователям площадки не требуется механика скидок, подобная системе на маркетплейсах.

— У нас действуют специальные индикаторы цены товара в востребованных категориях, например, в смартфонах. Пользователь может увидеть, на сколько их стоимость соответствует рыночной. При просмотре объявлений с телефонами наши пользователи видят пометки «Ниже рыночной», «Рыночная цена», «Вне рыночного диапазона» , которые определяются исходя из цен по аналогичным объявлениям, опубликованным на «Авито», — говорит он.

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Также летом площадка запустила для продавцов возможность рассылки оповещений о скидках покупателям, добавившим объявление в избранное, отметил Иван Гуз.

Проект «Яндекса» — первый в России пример масштабной кампании по борьбе с фейковыми скидками, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Рынок e-commerce сам заинтересован в обелении , отмечает он. Манипуляции со скидками создают недобросовестную конкуренцию и дают неоправданные преференции нечистоплотным продавцам, а это тормозит развитие всего сегмента , утверждает эксперт.

— Честные скидки, достоверность которых подтверждена сторонними источниками, по большому счету выгодны самим продавцам, — они делают их товары и ресурсы более привлекательными для пользователей. Такая практика позволяет поддерживать лояльность клиентов, — объяснил Сергей Половников.

Объективная информация о дисконте нужна как покупателям, так и продавцам, — для структур, использующих честные методы продвижения, это один из способов улучшения имиджа , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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