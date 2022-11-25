Найдется не всё: «Яндекс» будет скрывать фейковые скидки на товары
«Яндекс» в поиске товаров начал отсеивать фейковые скидки — продавцы не могут пометить специальным ярлыком товар, цена на который была сначала задрана, а потом приведена в прежний вид дисконтом. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании. Теперь в поиске можно включить опцию показа товаров только с проверенными скидками. Контроль за такими манипуляциями вводят и другие участники рынка e-commerce, в частности, Wildberries. Рынку это нужно, чтобы сократить недобросовестную конкуренцию и избежать неоправданных преференций, которые получают жульничающие продавцы, объяснили эксперты. Честные же скидки увеличивают лояльность клиентов, считают специалисты.
Скидка скидке рознь
В поиске «Яндекса» по товарам «Известия» обнаружили новый фильтр — «Проверенные скидки». После его применения платформа будет выдавать только карточки товаров, которые прошли проверку алгоритма. Он определяет, реально ли цена снижена по сравнению с уровнем двух предыдущих месяцев, пояснили «Известиям» в компании.
— Если продавец не завышал цены перед распродажей, скидка появится в карточке товара. Если скидка не пройдет проверку, уведомление о ней (красный ярлык) не будет показываться пользователю. Теперь «Яндекс» в обязательном порядке проверяет скидки от магазинов, которые передают информацию о них, — рассказали в пресс-службе поисковика.
Как сказано в описании нового сервиса, рядом с каждым дисконтом будет знак о проверке и указание, на сколько процентов снизилась цена.
Долю отсеиваемых фильтром «нечестных» скидок в «Яндексе» не раскрывают. В поиске по товарам больше не показывают товары с дисконтом, не отмеченные знаком «Проверенные скидки», убедились «Известия». По словам представителей поисковика, всего в выборке сейчас есть информация о более чем 730 млн товаров из разных магазинов и маркетплейсов.
О борьбе с сомнительными методами продвижения товаров и услуг задумываются и другие участники российского рынка электронной коммерции.
Как и все игроки, Wildberries сталкивается с проблемой фейковых скидок и борется с этим явлением, утверждают в пресс-службе маркетплейса.
— Отслеживать изменение цен на товары могут и сами покупатели: для этого в карточках товаров на Wildberries представлен график с динамикой его стоимости. Это позволяет убедиться, что продавец действительно предоставил честную скидку на товар, а в случае нарушений направить жалобу администрации онлайн-платформы, — рассказал представитель маркетплейса.
В этом году усилен контроль за участниками распродаж, добавил он. Маркетплейс разработал аналитическую систему, которая в автоматическом режиме проверяет, действительно ли участник акции предоставил реальную скидку, пояснил представитель платформы. К участию в распродажах допускают только товары, на которые предоставлен дисконт в 15–20% от средней цены на товар за последние два месяца.
Рекомендуемые для участия в акциях размеры скидок — результат тщательной работы аналитиков Ozon, сказали «Известиям» в компании. Маркетплейс рассчитывает оптимальный дисконт на основе базовой цены товара, сказал представитель площадки. Для этого в большинстве случаев используют данные за последние 30 дней до добавления позиции в акцию, а также аналитику по категории. Продавцам предлагают пакеты участия с разной глубиной скидок, добавили в пресс-службе Ozon.
Игры продавцов
Как сказал «Известиям» заместитель гендиректора «Авито» и управляющий директор «Авито Товары» Иван Гуз, пользователям площадки не требуется механика скидок, подобная системе на маркетплейсах.
— У нас действуют специальные индикаторы цены товара в востребованных категориях, например, в смартфонах. Пользователь может увидеть, на сколько их стоимость соответствует рыночной. При просмотре объявлений с телефонами наши пользователи видят пометки «Ниже рыночной», «Рыночная цена», «Вне рыночного диапазона», которые определяются исходя из цен по аналогичным объявлениям, опубликованным на «Авито», — говорит он.
Также летом площадка запустила для продавцов возможность рассылки оповещений о скидках покупателям, добавившим объявление в избранное, отметил Иван Гуз.
Проект «Яндекса» — первый в России пример масштабной кампании по борьбе с фейковыми скидками, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Рынок e-commerce сам заинтересован в обелении, отмечает он. Манипуляции со скидками создают недобросовестную конкуренцию и дают неоправданные преференции нечистоплотным продавцам, а это тормозит развитие всего сегмента, утверждает эксперт.
— Честные скидки, достоверность которых подтверждена сторонними источниками, по большому счету выгодны самим продавцам, — они делают их товары и ресурсы более привлекательными для пользователей. Такая практика позволяет поддерживать лояльность клиентов, — объяснил Сергей Половников.
Объективная информация о дисконте нужна как покупателям, так и продавцам, — для структур, использующих честные методы продвижения, это один из способов улучшения имиджа, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Юристы предостерегли участников рынка e-commerce от согласованных манипуляций с ценами и скидками. Если ряд продавцов начинает повышать цены, а затем синхронно их снижать, — неважно, как это оформлено с точки зрения маркетинга, такие действия могут быть признаны ценовым или картельным сговором, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. За заключение сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% выручки, полученной от реализации товаров, отметил он.