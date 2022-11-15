Ложная операция: как распознать обман со скидками

В период традиционных ноябрьских распродаж ложные скидки могут стать способом манипуляции и побуждения покупателя к приобретению товара, говорят эксперты. Маркетплейсы, в свою очередь, сообщают о запуске дополнительных систем защиты от фейковых скидок. Однако помогают ли они? Как понять, реально ли снижается цена на товар, можно ли наказать нечестного продавца и что говорится о подобных схемах в законодательстве, разбирались «Известия».

Защита маркетплейсов

Wildberries сообщил о запуске дополнительной защиты от фейковых скидок в начале ноябрьских распродаж и значительном усилении контроля за их участниками. Таким образом маркетплейс надеется исключить манипуляции скидками и ценами со стороны недобросовестных продавцов.

— Как и все игроки рынка, мы сталкиваемся с проблемой фейковых скидок и очень активно боремся с этим явлением, — заявили «Известиям» в пресс-службе Wildberries.

В этом году, отметили в компании, контроль был усилен с помощью разработки собственной аналитической IT-системы, которая проверяет, действительно ли участник акции предоставил реальную скидку. Запросы на участие товаров с фейковыми скидками в таких акциях, как «Всемирный день шоппинга», отклоняются. Отмечается, что к участию в распродаже допускаются только товары, на которые предоставлен дисконт в 15–20% от средней цены за последние два месяца. Также Wildberries предоставляет дополнительную скидку за свой счет в размере до 30%.

Ложная операция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отслеживать изменение цен предлагается и самим покупателям. Для этого в карточках товаров на Wildberries представлен график с динамикой стоимости, чтобы люди видели, что скидка честная. В случае нарушений пользователь может направить жалобу администрации платформы.

В Ozon заявили, что также тщательно следят за выгодными предложениями для покупателей.

— Рекомендуемые для участия в акциях размеры скидок — результат тщательной работы аналитиков, которые изучают специфику каждой категории, особенности спроса и рыночные тренды , — заявили «Известиям» в компании. — Размеры скидок считаем на основе регулярной цены товара, то есть средней цены, по которой его можно купить без учета акций, для расчетов в большинстве случаев используем данные за последние 30 дней до добавления позиции в акцию, а также аналитику по категории.

Продавцам в Ozon также предлагают разные пакеты участия с разной глубиной скидок.

Ложная операция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В «Яндекс Маркете» сообщили, что используют систему, которая проверяет на завышение цен товары, участвующие в акциях.

— В этом октябре мы также запустили систему алгоритмов, которые сравнивают цены товаров у одного и того же продавца на «Маркете» и других онлайн-площадках, — сообщили «Известиям» в компании. — Если на маркетплейсе стоимость заметно выше, чем в других местах, то система помещает такой товар на карантин. Когда продавец устранит расхождение, товар возвращается на витрину.

В этом сервисе покупатель также сам может обратиться к «Маркету», если стоимость товара вызывает подозрения.

— Бывает, что продавец по ошибке устанавливает слишком большую или, наоборот, слишком маленькую цену — например, 1000 рублей вместо 100 или 100 вместо 1000, — рассказали в компании. — Если команда обнаружит некорректную стоимость, такой товар будет временно скрыт с витрины, а продавец получит об этом уведомление. Когда он устранит ошибку, товар снова появится на витрине. Такой подход защищает интересы не только покупателя, но и продавца.

Подчеркивается, что «Яндекс Маркет» не устанавливает требований к ценам — стоимость товаров на сервисе назначают сами продавцы.

Ложная операция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Предприниматель, действующий поставщик Wildberries и Ozon Павел Евтушенко замечает, что распродажи маркетплейсов обычно можно предугадать, посмотрев на товары, которые продает сама площадка, и заранее повысить цену .

— Иногда в карточках на этих товарах поднимается цена ровно на процент от будущей скидки по распродаже, — рассказал он «Известиям». — Однако этот метод не сработал в прошлом году, так как на «черную пятницу» Wildberries сделал обязательную скидку от средней цены вашего товара за последние три месяца — и это уже никак обойти было нельзя, нужно было ставить скидку.

Как манипулируют скидками

Руководитель маркетингового агентства ST agency Евгения Соколовская считает, что далеко не все скидки на интернет-площадках реальны, и призывает с сомнением относиться к снижению цен на 90%, в которых очень сложно заложить маржу.

— Риски приобрести некачественный товар при таких условиях возрастают, — рассказала она «Известиям». — У крупных брендов с хорошей репутацией таких акций быть не может, так как они не закладывают такую большую маржу в себестоимость товара.

При этом, говорит Соколовская, сами маркетплейсы склоняют продавцов проводить распродажи, чтобы стимулировать пользователей к покупкам, одновременно применяя различные способы для защиты от фейковых скидок: например, проверяют продавцов на этапе регистрации, ведут мониторинг всех их действий и при помощи автоматических алгоритмов, и вручную.

Ложная операция Фото: Getty Images/EyeEm/Anna Kolesnikova

Директор Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда замечает, что достаточно легко попасть на некачественный товар со скидкой, если не знаешь репутацию и качество продавцов с маркетплейсов. По ее словам, с помощью отсутствия прямых коммуникаций достаточно легко обманывать потребителя.

Директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова замечает, что продавцам важно понимать последствия манипуляции покупателем: разовый обман может обрушить репутационный капитал компании.

— Потребитель же с пошатнувшимся доверием редко возвращается для совершения повторной покупки, поэтому крупные игроки рынка уже достаточно долгое время используют период «черной пятницы», превратившейся в целый месяц распродаж разного рода, как способ напомнить о себе перед новогодним пиком спроса, — рассказала она «Известиям». — Хорошая репутация и положительный клиентский опыт в этой связи — бесценные инструменты для долгих отношений с покупателем.

Однако, замечает она, далеко не все игроки рынка делают ставку на доверие покупателей и стараются «выжать максимум» из периода, когда клиент гораздо легче расстается с деньгами.

Ложная операция Фото: Getty Images/ArtistGNDphotography

— Это и так называемые «ноунейм»-магазины, и локальные игроки, да даже предприниматели, которые на протяжении долгого времени терпели убытки , — говорит Касьянова. — Сталкиваясь с недобросовестным поведением таких продавцов, покупатель распространяет свое недоверие на весь рынок, с подозрением относясь и к реальным скидкам и теряя реальную выгоду для себя.

Основатель X-sales lab Александр Старжинский отмечает, что в России к традиционным распродажам часто относятся только как к дням повышенного спроса, когда можно сделать себе хорошую выручку, лишь единицы используют этот инструмент для того, чтобы дать возможность потребителю лучше узнать продукт или сформировать положительный опыт и репутацию.

— То же самое относится и к большим скидкам, — говорит он. — Если в сфере услуг вам еще может повезти наткнуться на реальные предложения, то с товарами велика вероятность столкнуться с искусственной скидкой, когда товар изначально продавался по сильно завышенной цене.

При этом, замечает он, регулировать цену на маркетплейсах достаточно сложно — особенно с учетом кратного роста этого рынка год от года.

— Очень много сделано для защиты товаров от манипуляций со стороны продавцов, но тем не менее лазеек еще достаточно, — говорит он.

Ложная операция Фото: Getty Images/Tevarak

Существует как минимум три варианта обойти защиту от фейковых скидок , заявил гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев. Во-первых, система защиты от фейковых скидок отслеживает изменения цены за два месяца и допустит к акции только товары, у которых цена отличается на 15–20% от средней за два месяца, поэтому продавец мог заблаговременно постепенно поднимать цену, чтобы пройти фильтры впоследствии . Во-вторых, продавец прямо перед проведением акции может добавить новый товар, по которому невозможно отследить динамику цен . В-третьих, размер скидки может быть реальным, но для компенсации упущенной прибыли могут установить непропорционально высокую стоимость доставки .

Однако Матвеев считает, что объем фейковых скидок постоянно снижается примерно на 10% от года к году в крупных маркетплейсах. А вот в узкоспециализированных интернет-магазинах или региональных маркетплейсах доля ложных скидок может достигать 35% .

Что делать пользователям

Основной инструмент проверок маркетплейсы в последнее время предоставляют пользователям сами, давая возможность посмотреть изменение цены на товар. Соколовская, однако, рекомендует изучить также предложение на официальном сайте продавца, проанализировать предложения других продавцов на нескольких ресурсах.

Ложная операция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Иногда акционная цена не отличается от ценника без скидки , — поясняет она. — Если приобретаете не новинку, стоит прочитать отзывы других покупателей и убедиться, что продавец не реализует фейки. Если заметили обман, стоит воспользоваться обратной связью на площадках, написать отзывы. Это способствует разоблачению недобросовестных продавцов.

Старжинский также рекомендует изучить историю цен на товар и проверить стоимость товара на других площадках.

Павел Евтушенко отмечает, что не на всех маркетплейсах есть графики средней цены — в такой ситуации следить за товаром можно только вручную в течение нескольких месяцев.

Соколовская добавляет, что при нарушении можно обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру или суд, но успех возможен, только если есть серьезные нарушения: например, в стоимость включены скрытые платежи или покупатель был вынужден заплатить завышенную сумму за доставку, о чем узнал уже после оформления заказа.

Что грозит продавцу за фейковую скидку

Ответственность продавцов за манипуляции с помощью скидок — почти нулевая. Старжинский отмечает, что де-юре это может трактоваться как обман потребителя, но на практике доказать в суде это достаточно сложно. Сами маркетплейсы, по сути, тоже ограничиваются снятием товара — даже внутри сервиса не применяются какие-либо санкции к продавцу. Так, Wildberries и «Яндекс Маркет» просто отклоняют запросы на товары с фейковыми скидками и исключают их из акций на маркетплейсе.

Управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин замечает, что ценообразование в сегменте розничной купли-продажи потребительских товаров сейчас практически не регулируется. Закон о защите прав потребителей относит к ущемляющим условия договора, которые дают продавцу право в одностороннем порядке менять цены. Второе ограничение, которое прямо касается цены, наложено на возможность устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа оплаты.

Ложная операция Фото: Getty Images/Photosomnia

— Ценообразование при помощи применения скидок законом о защите прав потребителей не регулируется вовсе, — рассказал он «Известиям». — Не закреплено ни понятия скидки, ни признаков фейковой скидки. Это означает, что скидка в настоящее время в этой сфере является не правовым понятием, а маркетинговым инструментом.

При этом, замечает Матюнин, в ст. 14.7 КоАП РФ, в которой говорится об обмане покупателей, не говорится про манипуляции со скидками, но содержится неопределенная формулировка «иной обман потребителей». В то же время, по его словам, наказуема недобросовестная конкуренция, причем и административно, и уголовно. В частности, запрещена недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, и сюда можно отнести манипуляцию с ценой товара. Здесь могла бы действовать ст. 14.33 КоАП РФ, однако практики такой нет. По поводу скидок высказывался Пленум Верховного суда РФ в марте 2021 года, но, по мнению Матюнина, этого недостаточно для появления какой-либо практики.

— Фейковая скидка не считается нарушением, и продавец не несет никакой ответственности, — говорит Евтушенко. — Доказать, что ты решил продавать товар дороже из-за распродажи, а не по причине повышения закупочной стоимости — невозможно.

Ложная операция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Екатерина Коляда считает, что рано или поздно должна наступить ответственность маркетплейсов за действия продавцов. По ее словам, права потребителя на диджитал-платформах сейчас серьезно ограничены.