Идентификация спорна: мошенники начали открывать магазины на AliExpress по чужим ИНН

Мошенникам оказались на руку проблемы, возникшие с логистикой и уходом многих компаний с российского рынка из-за санкций. Например, они открывают магазины на зарубежных маркетплейсах под именами и с использованием ИНН ни о чем не подозревающих самозанятых граждан . В итоге те сталкиваются со шквалом претензий покупателей, которые получают в посылках хлам и теряют деньги. О такой практике аферистов на площадке AliExpress «Известиям» рассказали в проекте Народного фронта «Мошеловка», куда обращаются пострадавшие. Правозащитники отмечают слабые места в верификации продавцов на маркетплейсах. Это и позволяет мошенникам развивать свою деятельность, от которой страдают как «продавцы», чьи данные используются, так и покупатели.

Миграция аферистов

Как сообщила «Известиям» координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, с момента введения последних санкций, с уходом многих компаний с нашего рынка, а также переносом административных офисов и служб поддержки международных организаций из России отмечается процесс «миграции» злоумышленников на зарубежные маркетплейсы.

— Главная проблема — у пользователей появилось больше трудностей с тем, чтобы связаться со службой поддержки глобальных маркетплейсов и разрешить спор, — утверждает эксперт.

Правозащитница приводит один из последних примеров обращения в «Мошеловку». Туда пожаловалась гражданка, которой стали поступать звонки от разгневанных пользователей AliExpress. Из разговоров с ними она выяснила, что от ее имени и с использованием ее ИНН на этой платформе был создан магазин , покупатели которого недовольны покупками.

Идентификация спорна Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

— К сожалению, на AliExpress для создания магазина требуется указать имя, ИНН и контактный номер телефона. Платформа, согласно установленным ею правилам, проверяет, зарегистрирован ли человек с таким именем и ИНН в ФНС как самозанятый или ИП. Но очевидно, не идентифицирует того, кто эти данные предоставляет: нет дополнительной проверки паспорта или других способов идентификации, — пояснила Евгения Лазарева.

Это, отметила она, позволяет злоумышленникам какое-то время зарабатывать, пока не накопится критическая масса претензий недовольных покупателей и магазин не заблокируют.

— Товары продавцов этой платформы в основном доставляются почтовыми сервисами — «Почта России», СДЭК, DHL и другими. А из-за логистических сложностей, которые возникли в этом году, истекает срок доставки, который предусмотрен для заморозки оплаты. «Продавец» получает деньги, а покупатель может найти в посылке подделку, кирпич или мусор , — уточнила правозащитница.

Помимо плохой верификации данных правозащитники отмечают, что деятельность мошенников облегчается и простотой вывода средств, полученных за проданные ими «товары».

Как указывается на сайте маркетплейса в разделе «Как самозанятому начать работать на AliExpress», после регистрации площадка создает продавцу аккаунт в системе Alipay. Его необходимо подтвердить и привязать счет российского банка с указанием номера, ФИО и некоторых других данных. Правозащитники сомневаются, что маркетплейс проверяет принадлежность ИНН и его соответствия данным открывающего счет лица . Как отметила Евгения Лазарева, пока подобные инциденты единичны, но деятельность мошенников, которые работают на зарубежных площадках, наносит большой вред и покупателям, и продавцам из России.

Не по адресу

При этом, как рассказали в ОНФ, пользователи вместо того, чтобы обратиться в службу поддержки маркетплейса, на расторопность которой не слишком рассчитывают, пытаются самостоятельно восстановить справедливость без открытия спора непосредственно на площадке. Дело в том, что эта система устроена таким образом, что решение может быть принято и в пользу продавца. То есть принцип «Покупатель всегда прав» работает не всегда, подчеркнула Евгения Лазарева.

По ее словам, обманутые потребители обращаются за помощью в полицию и Роспотребнадзор. Однако и для них в качестве продавца выступает человек, чьи данные использовали злоумышленники .

Идентификация спорна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Поскольку ИНН является идентификатором, в своих заявлениях пострадавшие указывают именно его и имя продавца, обозначенные на площадке. Таким образом, страдают не только покупатели, но и ничего не подозревающие предприниматели, беспечно относящиеся к конфиденциальности основных сведений о себе, — сказала координатор платформы «Мошеловка».

Очевидно, что обманутым покупателям совершенно всё равно, адресат претензий — мошенник или такая же жертва . Они выражают недовольство, в том числе публично, чем наносят вред репутации людей, от имени которых действуют злоумышленники.

Пресс-служба Роспотребнадзора посоветовала обратиться в МВД. «Известия» направили запрос в министерство, а также в пресс-службу ФНС и AliExpress.

Меры поддержки

Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея согласен, что зарубежные площадки могут привлекать мошенников в нынешних условиях.

— Сейчас не весь функционал площадок, например службы поддержки, доступен для клиентов из России в полной мере. Из-за этого при нарушении пользовательского соглашения могут возникнуть проблемы, — отмечает он.

Обманутым потребителям юристы всё же советуют обращаться именно в службу поддержки площадки . Поскольку, как объяснил адвокат КА «Юков и партнеры» Джамали Кулиев, если этого не сделать, то рассчитывать на помощь со стороны маркетплейса уже не стоит.

Юрист советует: если товар не пришел вовсе, то можно затребовать 100-процентный возврат денег. Главное, не пропустить этот момент в личном кабинете, пока действует это право. Если же посылка все-таки пришла, но в ней совсем не то, что ожидалось, нужно фиксировать нарушения в присутствии других лиц — оператора «Почты России», курьера или сотрудника пункта СДЭК.

Идентификация спорна Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Сразу же необходимо загрузить фотографии полученной посылки в чат службы поддержки. Как правило, такие споры решаются в пользу покупателя, — порекомендовал юрист.

Но он предупредил, что AliExpress также учитывает рейтинг потребителя: если он постоянно возвращает товары, то его оценка снижается, что, в свою очередь, может быть индикатором недобросовестности . В таком случае служба поддержки может встать и на сторону продавца, отметил Джамали Кулиев. По его мнению, если у покупателя нормальный рейтинг, то в случае немедленного обращения в службу поддержки никаких проблем с возвратом денег быть не должно.

Егор Кривошея из «Сколково» также предлагает своего рода профилактические меры для покупателей. В частности, считает он, нужно проверять продавцов на маркетплейсах . Это мнение поддерживает и Евгения Лазарева, которая призывает пользоваться услугами только проверенных компаний.

И предпринимателям эксперты советуют более тщательно следить за защитой своих данных. Их нужно беречь и установить двойную аутентификацию учетных записей на «Госуслугах», советует Евгения Лазарева.

— А если появляются подобные претензии со стороны недовольных покупателей, то стоит обратиться в полицию, ФНС и службу поддержки маркетплейса . Кроме того, мы надеемся, что наши власти, регулирующие интернет-торговлю, обратят внимание на такие прецеденты и выработают решение, способное обеспечить защиту прав российских покупателей и продавцов на иностранных площадках, — подчеркнула правозащитница.

Адвокат Джамали Кулиев предупредил: если человеку станет известно о том, что его персональные данные были использованы, но он ничего не предпримет, то это может быть расценено как преступный сговор . В таком случае есть риск того, что человеку придется отвечать по обязательствам аферистов.

Для того чтобы минимизировать шанс наступления каких-либо юридических последствий, советует он, необходимо принять меры — написать заявление в полицию. Также для профилактики можно проверять налоговые операции в системе ФНС.