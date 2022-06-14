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Счетная палата в 2021 году выявила нарушения на 676 млрд рублей

Кудрин: Счетная палата выявила нарушения на 676 млрд рублей при исполнении бюджета в 2021 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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При исполнении бюджета в 2021 году были выявлены нарушения на 676 млрд рублей. Большая часть из них устранена, заявил во вторник, 14 июня, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«При оценке бюджета мы нашли нарушений на 676 млрд рублей, в основном это бухгалтерский учет. Большинство было исправлено в ходе самой проверки, потому что очень важно, чтобы каждый расход был учтен по той статье, по которой он был проведен», — сказал Кудрин.

Он отметил, что нарушения в основном связаны с эксплуатацией построенных зданий, еще не поставленных на учет. Решение этого вопроса, по его словам, нередко затягивается на месяцы и даже годы.

При этом глава Счетной палаты подчеркнул, что исполнение бюджета в прошлом году оказалось лучшим за пять лет — остаток составил 645 млрд рублей против 1 трлн рублей, имеющегося прежде.

Ранее, 7 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшие три года. Принципиальным вопросом в этом направлении глава государства назвал конструкцию бюджетных правил, которые должны «не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики». Представить предложения по новой конструкции он поручил правительству до конца июля.

В прошлом месяце, 25 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сбалансированность бюджета России обеспечена, все соцобязательства выполнены. Он отметил, что профицит бюджета по итогам года составил около 525 млрд рублей. Кроме того, доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 трлн рублей.

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