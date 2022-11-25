Столтенберг предупредил украинцев об ужасающей зиме

Украину ожидает ужасающая зима. Об этом 25 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Также он добавил, что на встрече в Румынии главы МИД стран НАТО примут решение о расширении помощи Украине. В пакеты помощи включат зимнюю одежду, горючее и лекарства.

25 ноября сообщалось, что в супермаркетах Киева и области раскупили все хлебобулочные изделия. С утра 24 ноября люди начали массово скупать выпечку. Жители украинской столицы пытаются запастись провизией на фоне проблем, возникших в сфере энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. Тогда же он заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены.

Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что западные политики, в том числе и Столтенберг, должны понять, что стремление к миру и поставки вооружений Киеву — это взаимоисключающие действия.

До этого, 16 ноября, Столтенберг указал, что приоритетом для альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Украина с их помощью якобы реализует право на самооборону.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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