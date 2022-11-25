В супермаркетах Киева закончились хлебобулочные изделия

В супермаркетах Киева и области раскупили все хлебобулочные изделия. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило издание «Страна.ua».

«В Киеве и области с прилавков супермаркетов разобрали все хлебобулочные изделия. На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — пишет издание.

По словам сотрудников магазинов, с утра 24 ноября люди начали массово скупать выпечку, в том числе сладкие булочки и готовые сэндвичи.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что из-за отключений электроэнергии на Украине могут вырасти цены на овощи, возможен дефицит яиц и мяса птицы. Как пояснил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, для отопления и охлаждения хранилищ овощей необходимо электричество, но из-за его отключений используются дизельные генераторы, что в четыре раза дороже, чем при централизованном электроснабжении.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. Тогда же он заявил, что почти все регионы на территории Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Кроме того, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу.

Глава офиса президента страны Андрей Ермак 23 ноября допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 ноября постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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