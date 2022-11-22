Косачев назвал Столтенберга одержимым за призыв к поставкам оружия Киеву

«Одержимые политики» на Западе, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, должны понять, что стремление к миру и поставки вооружений Киеву — это взаимоисключающие действия. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев во вторник, 22 ноября.

Он обратил внимание на противоречие в словах Столтенберга, который накануне заявил, что НАТО хочет добиться приемлемого для Украины мирного урегулирования, поэтому видит необходимость в наращивании военных поставок Киеву.

«Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры», — написал он в Telegram-канале.

Слова генсека альянса про «приемлемое» для Украины решение Косачев назвал опасной оговоркой. По его словам, такие утверждения западных политиков и экспертов констатируют, что интересы и цели Киева и стран — членов НАТО не идентичны.

«Приемлемым, а точнее — жизненно важным, лично для [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения (не для Украины) является прямое вовлечение НАТО в конфликт. Через немедленное членство Украины в блоке, создание бесполетной зоны и так далее», — добавил политик.

По его мнению, если Столтенберг поддерживает эту логику, он действует не просто против интересов граждан стран альянса, но и потакает безумной логике украинских авантюристов, которые, как отметил Косачев, «сейчас выбирают между мировой войной и карой от местных наци в случае компромисса с Россией».

«И им, похоже, первый сценарий намного приятнее», — подчеркнул он.

Ранее, 21 ноября, на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде Столтенберг заявил, что, «пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога».

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что соответствующее заявление — неудачная попытка оправдать происходящее. Он отметил также, что Москва не раз говорила о готовности к диалогу с Киевом, однако украинское руководство «намеренно остается глухим, предпочитая ультиматумы и делая странные, порой взаимоисключающие заявления».

До этого, 16 ноября, Столтенберг указал, что приоритетом для альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО).

Между тем двумя днями ранее, 14 ноября, генсек НАТО заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, и признал: ближайшие месяцы на Украине будут тяжелыми.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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