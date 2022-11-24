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Голикова заявила о сокращении числа безработных в РФ с марта на 118 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Iliya Koshelev
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Количество безработных в России снизилось с 1 марта на 118 тыс. человек. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщил в четверг, 24 ноября, в ходе выступления на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

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«Продолжается активная работа по содействию промышленным предприятиям в подборе кадров. Большое внимание мы также уделяем вопросам оперативной корректировки образовательных программ среднего профессионального образования с учетом увеличения доли практического обучения под запросы отдельных предприятий», — цитирует Голикову агентство городских новостей «Москва».

Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что безработица на территории России остается на крайне низком уровне, сообщает телеканал «360».

15 ноября правительство РФ утвердило максимальный размер пособия по безработице на следующий год на уровне 12 792 рублей, передает RT.

3 ноября Голикова сообщила, что в стране количество зарегистрированных безработных сократилось на 7,5 тыс. человек. Она отметила, что уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему составляет 0,8%.

12 сентября президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. Он отметил, что в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, в связи с чем президент призвал правительство учитывать этот момент.

Рынок труда в России претерпел значительные изменения на фоне ухода иностранных компаний в связи с усилением санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию на Украине. Однако в августе отмечалось, что работники начинают приспосабливаться к новым условиям.

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