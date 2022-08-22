Реклама
Прямой эфир
Политика
Рябков заявил о достижении целей СВО вне зависимости от новых санкций
Общество
Делом о ДТП с 16 жертвами под Ульяновском займется Главное управление СК
Мир
Постпред РФ при ООН предостерег от затягивания конфликта на Украине
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
Швейцарию уличили в нарушении нейтралитета по Украине
Армия
Россияне заняли третье место в «Снайперском рубеже» на «АрМИ-2022»
Общество
Путин обратился к россиянам по случаю Дня государственного флага
Мир
Четверо граждан Чехии задержаны на военном предприятии в Албании
Происшествия
Системы ПВО сработали в Севастополе
Общество
Ученые нашли опасные токсины в мясе убитых на охоте животных
Мир
В Швеции выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам
Мир
Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока – 2» уступкой России

Эксперты узнали об отношении соискателей к работе в иностранных компаниях в России

0
Фото: ТАСС/Максим Стулов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне ухода немалого количества иностранных компаний рынок труда в России претерпел значительные изменения, к которым как сами компании, так и их работники начинают понемногу приспосабливаться. Как отмечается в отчете рекрутинговой компании Get experts от 19 августа, у специалистов изменились приоритеты при сравнении характеристик российских и иностранных компаний и оценке компаний, в которых они работают. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Плюшек не надо: россияне расхотели работать в зарубежных компаниях
Лишь 8% сотрудников считают карьеру в иностранной организации более перспективной

Так, среди минусов работы в иностранных холдингах (на примере американских компаний) были названы: нестабильность трудоустройства в текущих обстоятельствах (50%), небольшие карьерные перспективы или полное их отсутствие (27,5%), высокий уровень бюрократии (20%), долгий и многоступенчатый процесс подбора персонала (15%), обязательное наличие индивидуального плана развития (15%), отсутствие четкого разделения функций между подразделениями и сотрудниками (15%), сложная и специфическая корпоративная культура (12,5%), строгие корпоративные нормы и этика (10%) и «обезличивание» работника, утрата им самостоятельности (10%). Вариант «нет минусов» выбрали 27,5% работников.

В свою очередь, в первой десятке преимуществ работы в российском офисе иностранной компании оказались: возможность работать с известным международным брендом (73,3%), привлекательный соцпакет (65,1%), дружелюбная и открытая корпоративная культура (63,1%), возможность перенимать опыт иностранных коллег (59,6%), более масштабные задачи и проекты (52,7%), более высокая зарплата (52,1%), «красивая» строчка в резюме (44,5%), четкая система развития (41,1%), возможность получить опыт для дальнейшего построения карьеры (39,7%) и возможность стажировки и работы за рубежом (32,9%).

Если говорить о работе в российских компаниях, тут оценки заметно отличаются.

Респонденты обозначили следующие недостатки: зарплата ниже рынка (36,6%), высокий уровень бюрократии (32,9%), отсутствие структурированности функций и отделов (29,9%), отсутствие возможности карьерного роста и роста зарплаты (28,1%), «обезличивание» работников (26,8%), низкие стандарты работы (25%) и высокая конкуренция (7,3%). Не нашли никаких минусов 20,1% опрошенных.

Плюсами работы в российской компании были названы: высокая стабильность (30,9%), отсутствие необходимости в знании иностранного языка (27,8%), большая самостоятельность в принятии решений (24,1%), более высокая защита со стороны закона (19,7%), отсутствие строгих корпоративных правил и этики (19,7%), возможность создавать новые бренды/продукты с нуля (17,9%), более дружелюбная и открытая корпоративная культура (14,8%), большие возможности для карьерного роста (11,1%) и более привлекательный соцпакет (8,6%).

«За последние полгода у многих соискателей и уже работающих сотрудников произошла некоторая переоценка ценностей. Во многих отраслях все больше появляется запросов у профессионалов на работу в российских компаниях. Однако по-прежнему многие соискатели считают, что работа в иностранных компаниях более интересная и престижная, связанная с реализацией масштабных задач и проектов. В этой связи российским компаниям сегодня стоит больше рассказывать соискателям о своей корпоративной культуре, ценностях, о проектах, над которыми профессионалам предстоит работать», — отметила генеральный директор Get experts Ольга Шамбер.

В исследовании приняли участие 1010 респондентов — сотрудники как российских компаний, так и российских представительств компаний из Европы, США и Азии.

Ранее, 7 августа, стало известно, что россияне резко охладели к работе в западных компаниях и предпочитают российских работодателей. Позиции «своих» в нынешней геополитической обстановке видятся им более устойчивыми — в отличие от зарубежных.

21 июня сообщалось, что на российском рынке труда усиливается конкуренция. В исследовании компании HeadHunter, с которым ознакомились «Известия», приводились данные, что если в марте 2022 года на одну размещенную вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, то в июне — уже 5,3. Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, при том что число резюме уменьшилось только на 2%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022