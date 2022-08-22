Эксперты узнали об отношении соискателей к работе в иностранных компаниях в России

На фоне ухода немалого количества иностранных компаний рынок труда в России претерпел значительные изменения, к которым как сами компании, так и их работники начинают понемногу приспосабливаться. Как отмечается в отчете рекрутинговой компании Get experts от 19 августа, у специалистов изменились приоритеты при сравнении характеристик российских и иностранных компаний и оценке компаний, в которых они работают. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Так, среди минусов работы в иностранных холдингах (на примере американских компаний) были названы: нестабильность трудоустройства в текущих обстоятельствах (50%), небольшие карьерные перспективы или полное их отсутствие (27,5%), высокий уровень бюрократии (20%), долгий и многоступенчатый процесс подбора персонала (15%), обязательное наличие индивидуального плана развития (15%), отсутствие четкого разделения функций между подразделениями и сотрудниками (15%), сложная и специфическая корпоративная культура (12,5%), строгие корпоративные нормы и этика (10%) и «обезличивание» работника, утрата им самостоятельности (10%). Вариант «нет минусов» выбрали 27,5% работников.

В свою очередь, в первой десятке преимуществ работы в российском офисе иностранной компании оказались: возможность работать с известным международным брендом (73,3%), привлекательный соцпакет (65,1%), дружелюбная и открытая корпоративная культура (63,1%), возможность перенимать опыт иностранных коллег (59,6%), более масштабные задачи и проекты (52,7%), более высокая зарплата (52,1%), «красивая» строчка в резюме (44,5%), четкая система развития (41,1%), возможность получить опыт для дальнейшего построения карьеры (39,7%) и возможность стажировки и работы за рубежом (32,9%).

Если говорить о работе в российских компаниях, тут оценки заметно отличаются.

Респонденты обозначили следующие недостатки: зарплата ниже рынка (36,6%), высокий уровень бюрократии (32,9%), отсутствие структурированности функций и отделов (29,9%), отсутствие возможности карьерного роста и роста зарплаты (28,1%), «обезличивание» работников (26,8%), низкие стандарты работы (25%) и высокая конкуренция (7,3%). Не нашли никаких минусов 20,1% опрошенных.

Плюсами работы в российской компании были названы: высокая стабильность (30,9%), отсутствие необходимости в знании иностранного языка (27,8%), большая самостоятельность в принятии решений (24,1%), более высокая защита со стороны закона (19,7%), отсутствие строгих корпоративных правил и этики (19,7%), возможность создавать новые бренды/продукты с нуля (17,9%), более дружелюбная и открытая корпоративная культура (14,8%), большие возможности для карьерного роста (11,1%) и более привлекательный соцпакет (8,6%).

«За последние полгода у многих соискателей и уже работающих сотрудников произошла некоторая переоценка ценностей. Во многих отраслях все больше появляется запросов у профессионалов на работу в российских компаниях. Однако по-прежнему многие соискатели считают, что работа в иностранных компаниях более интересная и престижная, связанная с реализацией масштабных задач и проектов. В этой связи российским компаниям сегодня стоит больше рассказывать соискателям о своей корпоративной культуре, ценностях, о проектах, над которыми профессионалам предстоит работать», — отметила генеральный директор Get experts Ольга Шамбер.

В исследовании приняли участие 1010 респондентов — сотрудники как российских компаний, так и российских представительств компаний из Европы, США и Азии.

Ранее, 7 августа, стало известно, что россияне резко охладели к работе в западных компаниях и предпочитают российских работодателей. Позиции «своих» в нынешней геополитической обстановке видятся им более устойчивыми — в отличие от зарубежных.

21 июня сообщалось, что на российском рынке труда усиливается конкуренция. В исследовании компании HeadHunter, с которым ознакомились «Известия», приводились данные, что если в марте 2022 года на одну размещенную вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, то в июне — уже 5,3. Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, при том что число резюме уменьшилось только на 2%.