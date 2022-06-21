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В России повысилась конкуренция за рабочие места

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На российском рынке труда усиливается конкуренция, следует из исследования компании HeadHunter, с которым ознакомились «Известия».

Если в марте 2022 года на одну размещенную вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, то в июне — уже 5,3.

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Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, при том что число резюме уменьшилось только на 2%, говорится в исследовании.

Число вакансий сократилось практически во всех сферах. Но особенно сильно — на государственной службе и в некоммерческих организациях (-56%), в сфере управления персоналом (-32%), и страховании (-31%).

Возросло число вакансий в науке и образовании (+63%), сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+21%), следует из данных HeadHunter.

Конкуренция за рабочие места усиливается даже на фоне стагнации зарплат. Согласно исследованию, из 28 профессиональных сфер, на которые рекрутеры делят рынок труда, лишь в семи работодатели стали предлагать кандидатам чуть большую зарплату, чем три месяца назад. Этот рост составил от 1 до 3%, и лишь в науке и образовании 8%. А в остальных сферах предлагаемая оплата труда или не изменилась или снизилась на 1–4%.

В нынешней ситуации лишь некоторые компании могут позволить себе повысить заработную плату персоналу, объяснил эти данные профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. По его мнению, именно работодатели диктуют правила на рынке, поскольку соискателям сам факт трудоустройства сейчас важнее зарплатных ожиданий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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