Голикова заявила о снижении числа безработных в России на 7,5 тыс. человек

В России количество зарегистрированных безработных сократилось за неделю на 7,5 тыс. человек. Об этом заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в четверг, 3 ноября.

По словам Голиковой, уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему составляет 0,8%, передает RT.

«В центрах занятости зарегистрировано 571,8 тыс. безработных граждан — на 7,5 тыс. меньше, чем неделей ранее», — цитирует вице-премьера агентство городских новостей «Москва».

Голикова отметила, что снизилось количество граждан, которые работают в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели — до 88,5 тыс. человек. Кроме того, число работников, находящихся в простое, сократилось до 81,4 тыс.

Ранее в этот день директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с «Известиями» разъяснил суть разработанной Министерством труда новой редакции закона «О занятости населения».

Специалист отметил, что поправки касаются нескольких моментов. Прежде всего, в них говорится о порядке содействия безработным в поиске работы. В соответствии с поправками основанием для расчета и начисления пособия по безработице будет индивидуальный план содействия занятости. Его формирует для безработного служба занятости, учитывая сферу деятельности, пол, возраст и жизненные обстоятельства человека.

Об изменениях, внесенных в законопроект, ранее в этот день сообщил РБК. Как отмечалось, изменения направлены на борьбу с теневой занятостью и другие новшества. Рабочую версия законопроекта отправлена на рассмотрение экспертам. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.