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Эксперт разъяснил изменения в проекте нового закона о занятости населения

Эксперт Южалин: поправки в закон о занятости позволят увеличить размер пособия для самозанятых
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Фото: Global Look Press/Iliya Koshelev
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Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в четверг, 3 ноября, в беседе с «Известиями» разъяснил суть разработанной Министерством труда новой редакции закона «О занятости населения».

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Как отметил специалист, поправки касаются нескольких моментов. Прежде всего, в них говорится о порядке содействия безработным в поиске работы. В соответствии с поправками основанием для расчета и начисления пособия по безработице будет индивидуальный план содействия занятости. Его формирует для безработного служба занятости, учитывая сферу деятельности, пол, возраст и жизненные обстоятельства человека.

«Также предлагается решить вопрос с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. В текущей редакции, если ИП закроет свое дело и встанет на учет в службу занятости, он будет получать пособие по безработице по минимальному значению в районе 1,5 тыс. рублей в месяц. Если новые поправки будут приняты, размер пособия удастся увеличить и привести хотя бы к среднему значению», — подчеркнул Южалин.

Также предлагается в целом регламентировать понятие «самозанятый» — например, сейчас в законе «О занятости населения» эта сфера не охвачена. В новой редакции будет конкретизировано, могут ли самозанятые обратиться в органы службы занятости за помощью в поиске работы, что для этого нужно и как будет рассчитываешься пособие по безработице.

Об изменениях, внесенных в законопроект, ранее в этот день сообщил РБК. Как отмечалось, изменения направлены на борьбу с теневой занятостью и другие новшества. Рабочую версия законопроекта отправлена на рассмотрение экспертам. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.

В России с 1 июня, согласно распоряжению президента Владимира Путина, на 10% повысились пенсии для неработающих пенсионеров, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что с 8 июня россиян будут информировать о возможности получения положенных им льгот и пособий.

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