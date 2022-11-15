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Правительство утвердило размер пособия по безработице на 2023 год

Максимальный размер пособия по безработице на следующий год установлен на уровне 12,8 тыс. рублей
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Правительство РФ утвердило максимальный размер пособия по безработице на следующий год на уровне 12 792 рублей. Соответствующий документ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, ‹...› минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей — в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе.

Такие же размеры пособий по безработице действуют и в 2022 году.

3 ноября зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране количество зарегистрированных безработных сократилось на 7,5 тыс. человек. Она отметила, что уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему составляет 0,8%.

12 сентября президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. Он отметил, что в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, в связи с чем президент призвал правительство учитывать этот момент.

Рынок труда в России претерпел значительные изменения на фоне ухода иностранных компаний в связи с усилением санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию на Украине. Однако в августе отмечалось, что работники начинают приспосабливаться к новым условиям.

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