Правительство утвердило размер пособия по безработице на 2023 год
Правительство РФ утвердило максимальный размер пособия по безработице на следующий год на уровне 12 792 рублей. Соответствующий документ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, ‹...› минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей — в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе.
Такие же размеры пособий по безработице действуют и в 2022 году.
3 ноября зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране количество зарегистрированных безработных сократилось на 7,5 тыс. человек. Она отметила, что уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему составляет 0,8%.
12 сентября президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. Он отметил, что в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, в связи с чем президент призвал правительство учитывать этот момент.
Рынок труда в России претерпел значительные изменения на фоне ухода иностранных компаний в связи с усилением санкций в ответ на проводимую РФ спецоперацию на Украине. Однако в августе отмечалось, что работники начинают приспосабливаться к новым условиям.