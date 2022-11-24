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В Испании назвали падение украинской ракеты в Польше задумкой Киева

Публицист Rebelión Казари: инцидент с падением ракеты в Польше является задумкой Киева
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Фото: REUTERS/Stowarzyszenie Moje Nowosiolki
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Украинская ракета упала в Польше не по ошибке, это была задумка киевского режима. Такое мнение 22 ноября высказал испанский обозреватель Фабрицио Казари в статье для издания Rebelión.

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По мнению журналиста, власти Украины хотели втянуть Запад в полномасштабный конфликт с Россией. Казари считает, что это говорит о социопатических и преступных наклонностях киевского режима.

Обозреватель считает, что ракетную провокацию международного масштаба, которую Киев устроил на территории Польши, можно охарактеризовать «операцией под чужим флагом» и «активной дезинформацией».

«Это была наглая операция правительства Украины, которое знает, что может выдать пропаганду за абсолютную правду. Оно пользуется цензурой и снисходительным отношением Запада, полностью извратившего историческую, военную и политическую правду, которая стоит за российской спецоперацией на Украине», — подчеркнул автор статьи.

Однако план украинского лидера Владимира Зеленского провалился, и страны НАТО не пошли на развязывание новой мировой войны и прямое столкновение с Россией, отмечает автор.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву. Польская сторона заявила о российском производстве ракеты. Кроме того, посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию. В МИД страны был вызван российский посол.

В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее эксперты установили по снимкам обломков ракеты, что это снаряд С-300. Эти комплексы ПВО стоят на вооружении Украины.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил на следующий день, что обвинение России в падении ракет на территории Польши — попытка «раздуть из мухи слона», которая была обречена изначально. Тогда он посоветовал Варшаве больше думать об угрозах стране в результате массированной накачки Украины западными вооружениями.

На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

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