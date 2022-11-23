В ГД ответили на ввод Швейцарией запрета на поставки РФ и Украине военных товаров

Решение Швейцарии о введении эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения можно рассматривать как дружественный знак в отношении Москвы. Об этом 23 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Это можно рассматривать как проявление нейтралитета и весьма дружественного к РФ, поскольку совершенно понятно, что у России нет необходимости приобретать в Швейцарии какие-либо вооружения. Россия сама является одним из экспортеров вооружения. А вот для Украины в текущей ситуации поставки вооружения из Швейцарии по разным схемам могли бы быть интересны. Поэтому то решение, которое объявлено, оно скорее в интересах защиты безопасности РФ», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

14 ноября президент Швейцарии Иньяцио Кассис также заявлял, что его страна не будет поставлять оружие на Украину. Кассис напомнил, что Швейцария не экспортировала вооружения ни во время Первой, ни даже во время Второй мировой войны. Отвечая на вопрос, испытывает ли Швейцария давление со стороны своих европейских партнеров после отказа реэкспортировать вооружение, президент отметил, что «давление существует всегда».

7 ноября сообщалось, что вопрос поставок вооружения Украине спровоцировал раскол четырех основных партий Швейцарии. Взгляды политических сил по вопросу помощи Киеву и позиции нейтралитета страны разнятся.

До этого, в августе, депутат национального совета федерального собрания Швейцарии Селин Амодрю заявила, что страна фактически отказалась от своего нейтрального статуса после присоединения к антироссийским санкциям, которые ввел Запад.

В июле газета Tages-Anzeiger сообщила о том, что швейцарские власти отказались принимать на лечение раненых военных и гражданских лиц с Украины. Соответствующий запрос поступил от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (структура НАТО), однако власти страны дали отказ из-за позиции нейтралитета.

МИД РФ неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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