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В Швейцарии заявили об отказе страны от нейтралитета из-за санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Швейцария фактически отказалась от своего нейтрального статуса, присоединившись к западным санкциям против России, а потому не может выступать посредником в урегулировании конфликта вокруг Украины. Такое заявление 12 августа высказала депутат Национального совета Федерального собрания Швейцарии Селин Амодрю.

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«Переняв санкции Европейского союза (ЕС) против России, Швейцария порвала со своим легендарным нейтралитетом», — заявила Амодрю в беседе с Tribune de Genève.

Швейцарская народная партия, которую представляет Амодрю и которая является крупнейшей в парламенте страны, выступает против присоединения Швейцарии к санкциям против Москвы, подчеркнула депутат.

Она заметила, что прошлогодний дипломатический успех Берна в организации российско-американского саммита поставлен под сомнение присоединением к рестрикциям ЕС, что ставит Швейцарию в невыгодное положение, и подчеркнула, что нейтральный статус является важным для страны.

«Крайне важно быть нейтральным, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Однако Федеральный совет Швейцарии, к сожалению, выбрал противоположный путь», — подытожила Амодрю.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев прокомментировал предложение Берна, заявив, что Швейцария утратила статус нейтрального государства после присоединения к санкциям против РФ, а потому не может представлять интересы Украины на территории России.

10 августа МИД Швейцарии выступил с заявлением о том, что Берн и Киев пришли к соглашению, согласно которому Швейцария будет представлять интересы Украины в России. Для вступления данных договоренностей в силу Москва должна дать свое согласие, добавили в ведомстве.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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