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Швейцария вводит запрет на поставки РФ и Украине товаров военного назначения

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jesus Hellin
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Швейцария вводит эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения. Об этом сообщило министерство экономики страны в среду, 23 ноября.

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«Федеральный совет также ввел эмбарго на поставки оружия в Россию, которое частично распространяется на Украину по причинам швейцарского нейтралитета», — сказано в заявлении министерства.

Также сообщается, что Федеральный совет страны присоединяется к восьмому пакету санкций, введенных против России Европейским союзом.

«С 23 ноября 2022 года Федеральный совет примет оставшиеся меры 8-го пакета санкций. К ним относятся правовая основа для введения предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты (потолок цен на нефть), а также ограничения на другую продукцию черной металлургии, аэрокосмическую продукцию и товары, имеющие экономическое значение для России», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день сообщалось, что ЕС и G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель. Одновременно с нефтью в ЕС рассматривают вопрос и введения потолка цен на российский газ. Но, как ранее в этот день написала Financial Times, потолок цен на газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят.

27 октября президент РФ Владимир Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций. Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу России, так как таким образом укрепляется суверенитет страны в экономической сфере.

ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России 5 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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