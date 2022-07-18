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Швейцария отказалась лечить раненых с Украины

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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Власти Швейцарии отказались принимать на лечение раненых военных и гражданских лиц с Украины, пишет 18 июля газета Tages-Anzeiger.

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По данным издания, соответствующий запрос поступил Швейцарии от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (структура НАТО), однако власти страны дали отказ из-за позиции нейтралитета.

Согласно одной из женевских и Гаагской конвенциям, нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления военные не будут принимать участие в дальнейших военных действиях. В противном случае это может нарушить статус нейтрального государства.

«Чтобы предотвратить их возвращение на войну, Швейцарии пришлось бы даже интернировать солдат. Отступить от этого правила можно было бы только в том случае, если бы Россия разрешила украинским солдатам вернуться. Это маловероятно, посчитали в МИДе», — пишет газета.

При этом кантоны (административно-территориальные единицы Швейцарии) выразили готовность помочь пострадавшим, отмечает «Газета.ru». Министерство иностранных дел страны, включая и другие структуры, занималось анализом этого вопроса несколько недель. В итоге МИДом было принято решение отказать на поступивший запрос.

Отказ лечения мирных граждан Украины был основан на том, что «отличить гражданских лиц от солдат практически невозможно». Кроме того, там также указали, что сейчас многие гражданские лица Украины также берут в руки оружие.

Несмотря на это, власти Швейцарии всё равно будут помогать раненым, только иным способом. Они намерены отправлять гуманитарную помощь в гражданские больницы на Украине.

При этом 20 апреля заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов назвал нейтралитет Швейцарии существующим только на словах. Он пояснил, что, несмотря на нейтралитет страны, который действовал даже в годы Второй мировой войны, Швейцария присоединилась к введенным Евросоюзом санкциям против России.

Швейцария поддержала некоторые вводимые западными странами антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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