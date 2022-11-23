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В Польше назвали две ошибки Зеленского в отношениях с Варшавой

NDP: Зеленский допустил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей
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Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей, это может привести к трагическим последствиям для самого Киева. Такое мнение выразил 2 ноября обозреватель польского портала Niezależny Dziennik Polityczny Рышард Чарнецкий.

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Первой ошибкой украинского лидера автор назвал попытки обвинить Россию в падении ракеты на территорию Польши.

«Уход в отказ», даже несмотря на максимально полные разведданные американцев, упрямое нежелание оставить свои более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — всё это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны», — отметил Чарнецкий.

По мнению журналиста, второй ошибкой Зеленского является назначение на пост заместителя министра иностранных дел Украины экс-посла в ФРГ Алексея Мельника.

«Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны. Человек, которому не хватало мудрости и обычной человеческой порядочности, чтобы извиниться за эти скандальные слова, стал одним из главных лиц украинской международной политики. Сказать «стыдно» — значит не сказать ничего», — добавил он.

Чарнецкий считает, что такие действия со стороны киевского режима только испортят отношения Украины и Польши. «Эффект в долгосрочной перспективе будет для Украины трагическим», — заключил обозреватель.

Ранее, 18 ноября, Мельника назначили замглавы МИД Украины. С прошлого поста был уволен 9 июля. Дипломат известен своими скандальными заявлениями и оскорблениями европейских политиков. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 22 ноября назвал плохим сигналом назначение Мельника на новую должность. Между тем, как отметила радиостанция, президент Польши Анджей Дуда указал, что назначение Мельника является «суверенным решением Украины». Однако он посоветовал бывшему послу поизучать историю после его слов о том, что поляки во время Второй мировой войны «убивали украинцев».

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Согласно данным совместного опроса польских изданий RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, большинство поляков считает, что падение ракеты не повлияет на отношения двух стран.

18 ноября стало известно, что польская партия «Конфедерация» потребовала от Киева извинений и компенсаций семьям погибших в инциденте с ракетой в Пшеводуве. Депутат Роберт Винницкий также подчеркнул, что поведение польского правительства не было серьезным.

В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии РФ, назвали произошедшее несчастным случаем.

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