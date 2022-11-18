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В Польше потребовали извинений от Украины за инцидент с ракетой

Польская партия «Конфедерация»: Украина должна извиниться перед Польшей
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Польская партия «Конфедерация» возмутилась поведением Варшавы и ожидает от Киева извинений и компенсаций семьям погибших в инциденте с ракетой в Пшеводуве. Об этом 18 ноября сообщило издание Kresy.

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«Были попытки списания произошедшего на какую-то случайность, затем мы долго молчали, а потом вообще власть начала нести чушь», — цитирует издание депутата Роберта Винницкого.

Депутат подчеркнул, что поведение польского правительства не было серьезным.

По словам политика, уже через несколько часов после взрыва стало ясно, что причиной послужило падение ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом уведомила и американская сторона. Однако со стороны Киева продолжала звучать информация о якобы российском происхождении снаряда.

Украинская сторона «обязана искренне попросить прощения и выплатить компенсации семьям пострадавших», добавил Винницкий.

«Это основа международных отношений. К сожалению, такого отношения к себе мы не получаем», — заключил он.

Это мнение поддержал лидер партии Гжегож Браун. Он добавил, что провокатором в произошедшем стал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в пятницу президент Польши Анджей Дуда заявил, что ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую на территорию страны украинскую ракету. Он напомнил, что в результате произошедшего погибли двое мужчин, и назвал инцидент несчастным случаем.

В этот же день Франция, США, ФРГ и Великобритания предложили направить в Польшу экспертов для анализа инцидента.

Издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников написало, что США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше. Также отмечалось, что различия в заявлениях США и Украины по поводу падения ракет в Польше являются первым серьезным расхождением между странами с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

15 ноября польские СМИ сообщили, что одна или две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что произошедшее стало провокацией Украины и Польши.

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