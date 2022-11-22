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В Польше встревожились назначением Мельника на пост замглавы МИД Украины

Вице-премьер Польши Блащак назвал «плохим сигналом» назначение Мельника замглавы МИД Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал «плохим сигналом» назначение экс-посла Киева в Берлине Андрея Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

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«Это решение, безусловно, тревожный знак», — цитирует его во вторник, 22 ноября, Польское радио.

Между тем, как отмечает радиостанция, президент Польши Анджей Дуда указал, что назначение Мельника является «суверенным решением Украины». Однако он посоветовал бывшему послу поизучать историю после его слов о том, что поляки во время Второй мировой войны «убивали украинцев».

«Возможно, стоит попросить замминистра немного почитать исторические факты, чтобы иметь более объективную точку зрения», — указал Дуда, напомнив, что во время Второй мировой войны украинские националисты убили около 100 тыс. поляков.

Мельник получил новую должность 18 ноября. С прошлой был уволен 9 июля. Дипломат известен своими скандальными заявлениями и оскорблениями европейских политиков. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

В конце июня в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник выступил с прославлениями националиста, сторонника фашистов и лидера организаций ОУН-УПА (запрещены в РФ) Степана Бандеры как «борца за свободу», а также сравнил его с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

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