Поляки высказались о влиянии инцидента с ракетой на отношения с Украиной

Падение ракеты украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) в польском Пшеводове не повлияет на отношения двух стран. Так считает большинство поляков, следует из опубликованных в понедельник, 21 ноября, данных совместного опроса польских изданий RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Так, 70% опрошенных заявили, что инцидент с ракетой не отразится на польско-украинских отношениях. Их ухудшения ожидают 19% респондентов. При этом 2% жителей думают, что отношения улучшатся.

Опрос также коснулся уровня одобрения поддержки Киева со стороны Варшавы. Согласно результатам, 65% опрошенных считают его достаточным. За увеличение поддержки выступили 7%. Еще 24% указали, что помощь слишком щедрая.

В частности, гуманитарную помощь Украине поддерживают 80% поляков. Большинство также выступает за принятие беженцев — 68%. Каждый второй поддерживает отправку винтовок и гранатометов Киеву, а каждый третий — тяжелого вооружения. Кроме того, 17% респондентов хотят, чтобы польским добровольцам позволили принять участие в боевых действиях.

Однако, как отмечают эксперты, энтузиазм поляков по отношению к помощи Украине слабеет и стал ниже, чем весной.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке страны, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии РФ, назвали произошедшее несчастным случаем.