Реклама
Прямой эфир
Армия
Под Херсоном уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Мир
В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Мир
Норвегия арестовала рыболовный траулер РФ по подозрению в незаконном вылове сельди
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Общество
Москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре
Армия
ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130
Политика
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев
Мир
Эрдоган допустил проведение Турцией наземной операции в Сирии и Ираке
Мир
Санду спрогнозировала углубление кризиса в Молдавии
Мир
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом

Поляки высказались о влиянии инцидента с ракетой на отношения с Украиной

Жители Польши считают, что инцидент с ракетой не повлияет на отношения с Украиной
0
Фото: REUTERS/Jakub Szymczuk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Падение ракеты украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) в польском Пшеводове не повлияет на отношения двух стран. Так считает большинство поляков, следует из опубликованных в понедельник, 21 ноября, данных совместного опроса польских изданий RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

Так, 70% опрошенных заявили, что инцидент с ракетой не отразится на польско-украинских отношениях. Их ухудшения ожидают 19% респондентов. При этом 2% жителей думают, что отношения улучшатся.

Опрос также коснулся уровня одобрения поддержки Киева со стороны Варшавы. Согласно результатам, 65% опрошенных считают его достаточным. За увеличение поддержки выступили 7%. Еще 24% указали, что помощь слишком щедрая.

В частности, гуманитарную помощь Украине поддерживают 80% поляков. Большинство также выступает за принятие беженцев — 68%. Каждый второй поддерживает отправку винтовок и гранатометов Киеву, а каждый третий — тяжелого вооружения. Кроме того, 17% респондентов хотят, чтобы польским добровольцам позволили принять участие в боевых действиях.

Однако, как отмечают эксперты, энтузиазм поляков по отношению к помощи Украине слабеет и стал ниже, чем весной.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке страны, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

В Минобороны РФ, в свою очередь, назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии РФ, назвали произошедшее несчастным случаем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022