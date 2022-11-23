Путин не против возобновления отгрузки аммиака через порт Одессы

Москва проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака из Тольятти в Одессу. Об этом 23 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с основателем компании «Уралхим», председателем комиссии РСПП по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

По его словам, поставки по маршруту были бы выгодны всем сторонам.

Бизнесмен в свою очередь, отметил, что украинская сторона выдвигает политические требования для запуска трубопровода. Он допустил, что вопрос с поставками аммиака можно будет решить в рамках зерновой сделки.

В ответ Путин сказал, что выигрыш для участников процесса ясен, объемы поставок и параметры понятны.

«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», — заключил президент.

Ранее в среду он подчеркнул, что ситуация на мировых рынках удобрений хорошо известна, но «Уралхим» работает успешно, несмотря на искусственные препятствия со стороны ряда стран.

Россия готова расширить работу по поставкам удобрений и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере, добавил глава государства.

16 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

12 ноября Вершинин сообщил, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. По его словам, Москва предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским. Он указал на то, что до сих пор почти ничего не сделано по этому вопросу.

В конце октября Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.