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Нерушимая служба: о чем Путин договорился с кубинским лидером

И почему на острове считают, что конфликт России и Запада стал результатом манипуляций США
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Слова Фиделя Кастро о борьбе с диктатом и неоколониализмом созвучны времени. Об этом Владимир Путин заявил 22 ноября на открытии памятника революционеру в Москве. На встрече с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прибыл в Россию с официальным визитом, глава РФ обсудил общего врага в лице Запада и несправедливые односторонние санкции против обеих стран. Москва и Гавана договорились поддерживать друг друга, а также вместе защищать ценности свободы, равенства и справедливости. Также в этот день президент России поучаствовал в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе «Урал» и спуске на воду атомного ледокола «Якутия».

В память революции

Фидель Кастро, по словам его брата Рауля, просил не называть его именем площади и улицы, а также не воздвигать памятники в его честь. Команданте отвергал любые проявления культа личности и был последователен в этом вопросе до последних часов своей жизни. Впрочем, в 2017 году Москва и Гавана все же договорились о появлении в российской столице площади Фиделя Кастро.

А уже в 2022-м в Москве в районе Сокол Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник революционеру, который стал символом целой эпохи кубинского национально-освободительного движения. Трехметровый бронзовый Фидель Кастро изображен в военной форме с курткой нараспашку и в традиционном берете. Он стоит на каменной глыбе с надписью «CUBA».

Вспоминая свою встречу с Фиделем Кастро, Владимир Путин признался, что его поразила погруженность собеседника в нюансы происходящих событий, причем даже тех, которые разворачивались достаточно далеко от Кубы.

Нерушимая дружба
Фидель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму, — заметил Владимир Путин.

После открытия памятника, на котором присутствовал действующий кубинский лидер, Владимир Путин и Мигель Диас-Канель отправились в Кремль. На двусторонней встрече политики перешли к обсуждению того, что объединяет две страны в текущей ситуации: санкции со стороны Запада. Как заявил Мигель Диас-Канель Бермудес, у Москвы и Гаваны есть общий враг — и это «империя янки». По его словам, обострившийся в этом году конфликт России и Запада стал результатом манипуляций США. В Москве уже неоднократно предупреждали, что приближение НАТО к границам России просто неприемлемо, напомнил президент Кубы. Несмотря на внешнее давление, Москва продолжает свой самостоятельный курс.

Мы ценим всю работу РФ — вашу роль для того, чтобы мир шел к многополярности, — отметил Мигель Диас-Канель.

Россия и Куба всегда поддерживали друг друга и продолжат это делать, подтвердили лидеры двух стран. Также государства намерены вместе защищать ценности свободы, равенства и справедливости, заметил Владимир Путин.

Нерушимая дружба
куба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Правда пока экономические отношения России и Кубы переживают не лучший период. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, российско-кубинский товарооборот в январе-сентябре сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако после пандемии постепенно восстанавливается туризм. Число поездок россиян на Кубу в 2021 году, по данным Росстата, выросло в 2,1 раза по сравнению с 2020-м, до 135,5 тыс. Одновременно с этим Россия очень быстро набирает популярность среди кубинцев — в 2021-м количество визитов увеличилось в 12,2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 75,9 тыс.

Стоит отметить, что Мигель Диас-Канель во время своего турне также планирует посетить Алжир, Турцию и Китай. Предполагается, что кубинский лидер намерен заручиться поддержкой этих стран на фоне экономических проблем. Куба до конца не оправилась после пандемии коронавируса. Кроме того, в августе произошел пожар на крупнейшем нефтетерминале, и из-за нехватки топлива Остров свободы столкнулся с дефицитом электроэнергии. Затем в сентябре на Кубу обрушился ураган «Иэн». В результате на всей территории страны произошло полное отключение электроснабжения. Куба импортирует топливо из РФ и Алжира. КНР, в свою очередь, остается важнейшим торговым партнером для Гаваны.

Арктическое будущее

В этот же день Владимир Путин уделил внимание и развитию Арктики. Дистанционно он принял участие в церемонии поднятия флага на атомном ледоколе «Урал» и спуске на воду атомного ледокола «Якутия». Эти атомоходы построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу «Росатома». Они относятся к проекту 22220, по которому создаются самые большие и мощные ледокольные суда в мире. Первые два атомохода этой серии — «Арктика» и «Сибирь» — уже несут службу.

Ледоколы этого типа нужны для круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. В частности, они смогут проводить караваны судов, пробивая толстые слои льда. Развитие маршрутов Северного морского пути позволит увеличить объемы экспорта России. Для этого президент призвал наладить эффективный логистический маршрут, в том числе в Юго-Восточную Азию. При этом он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с теми, кто хочет работать с ней.

Нерушимая дружба
урал
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

По плану «Урал» приступит к выполнению задач уже в декабре, а его «младшего брата» — «Якутию» — передадут флоту в конце 2024 года. Все сроки по строительству должны быть соблюдены, подчеркнул президент.

«Крестной матерью» ледокола «Якутия» стала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она, как полагается по традиции, разбила бутылку шампанского о борт ледокола и пожелала ему скорейшего вступления в строй. К слову, Виктория Абрамченко рассказала, что выбросы сажи или черного углерода в атмосферу от судна кардинально сокращены — в год они составят всего 500 гр. Если сравнивать с выбросами обычной угольной котельной, это в 100 тыс. раз меньше, уточнила она.

В свою очередь, вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время торжественной церемонии рассказал о планах по развитию Северного морского пути. Так, для помощи в работе «Новатэка», «Норникеля» и «Роснефти» в районе Омской губы могут быть построены дизельные ледоколы. Также до конца года «Росатом» заключит контракт с Балтийском заводом на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220.

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