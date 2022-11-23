«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая»
В украинском плену находится свыше 600 военнослужащих ЛНР. Об этом в интервью «Известиям» рассказал врио главы республики Леонид Пасечник. Он подчеркнул: точных данных Международный комитет Красного Креста (МККК) не предоставляет. По словам руководителя региона, солдаты в украинском плену, помимо моральных унижений, подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям. Кроме того, правозащитники ЛНР выявили факты ложной информации о причинах смерти содержавшихся на Украине пленных, но МККК проигнорировал это из-за своей «политической ангажированности». Прифронтовая территория ЛНР, по словам Леонида Пасечника, находится под обстрелами почти каждый день, и республика с годами превратилась в «сплошное минное поле». При этом ее руководитель надеется, что до крайних мер не дойдет: пока речи об эвакуации жителей не идет.
«Все слова и обещания — пустой звук и сплошное вранье»
— Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого «Минска-3» не будет. Что это означает для ЛНР сегодня? Усиливают ли эти заявления угрозу безопасности республики или они не имеют никакого значения?
— Мы стали субъектом Российской Федерации, и переговоры — это часть большой политики нашего государства. История не раз доказывала, что любая война заканчивается переговорами. Другой вопрос, насколько руководство Украины может быть договороспособным. У нас восьмилетний опыт взаимодействия с киевским режимом, который показал, что все слова и обещания — пустой звук и сплошное вранье.
— Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова направила в Международный комитет Красного Креста материалы, свидетельствующие о применении украинскими силовиками пыток к пленным. Проверили ли в МККК материалы?
— Луганская Народная Республика не единожды обращала внимание на нарушение украинскими националистами норм международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных. Военнослужащие союзных сил в украинском плену, помимо моральных унижений, подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям. Кроме того, нами были установлены факты предоставления украинской стороной недостоверной информации о причинах смерти пленных, содержавшихся на территории Украины.
Собранные материалы по фактам нарушения ратифицированных Киевом Женевских конвенций были направлены омбудсменом ЛНР в Международный комитет Красного Креста. Однако никакого ответа и действий со стороны МККК до сих пор не последовало. Сам МККК, чья работа должна строиться на принципе нейтральности и беспристрастности, под различными предлогами уходит от выполнения своих непосредственных обязанностей по смягчению последствий вооруженных конфликтов, защите жизни и достоинства людей.
Это, к сожалению, говорит о заинтересованности МККК не в исполнении своего мандата, популяризации идей гуманности и соблюдении Женевских конвенций, а в политической ангажированности и обслуживании чужих интересов. ЛНР подчеркивает свою приверженность гуманитарному праву и призывает международные правозащитные организации принудить Украину хотя бы к соблюдению принципа гуманности.
— Ранее вы рассказали о возвращении на родину 35 пленных. Сколько еще военнослужащих ЛНР находится в плену? Ведутся ли новые переговоры?
— К сожалению, назвать точное число пленных защитников, находящихся в застенках украинских вооруженных формирований (ВФУ), не представляется возможным. Опять же, это связано с бездействием МККК, который или не ведет учет, или уклоняется от предоставления списков военнослужащих, содержащихся в лагерях для военнопленных на территории Украины.
Ввиду этого говорить о числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ, мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений. Нами прикладываются максимальные усилия, чтобы освободить каждого защитника из украинских застенков: непрерывно формируются списки, которые передаются Министерству обороны РФ. Этот процесс идет тяжело ввиду непоследовательной позиции украинской стороны, которая не единожды срывала договоренности, меняла списки и количество обмениваемых.
«Для меня лично это было тяжелое решение»
— В регионе введен режим военного положения и указом президента создана территориальная оборона. Какова ее задача?
— Хочу напомнить, что Луганская Народная Республика восемь лет живет в режиме военного положения. Указ президента лишь оформил его в рамках российского законодательства. По поводу территориальной обороны: ее основная задача — обеспечить слаженную работу всех ведомств для борьбы с диверсантами и предупреждения возможных терактов со стороны националистов. По сути штаб позволяет убрать бюрократические процедуры и наладить взаимодействие ведомств напрямую, обеспечить оперативный обмен информацией и реагирование на чрезвычайные ситуации. В штаб территориальной обороны вошли представители гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС.
— Ранее президент РФ принял решение провести демобилизацию студентов ЛНР и ДНР. Хватает ли ресурсов для обороны республики?
— В феврале этого года, перед угрозой вторжения на территорию ЛНР значительно превосходящих по численности сил ВФУ, я, наряду с эвакуацией стариков, женщин и детей, был вынужден объявить всеобщую мобилизацию граждан мужского пола, в том числе студентов. Для меня лично это было тяжелое решение. И вот наконец со вхождением в состав Российской Федерации и прибытием подразделений, сформированных из мобрезерва России, появилась возможность демобилизовать наших студентов.
Их вывод с фронта организован и никак не скажется на боеспособности наших подразделений. Республика обладает достаточным количеством военнослужащих, вооружения и военной техники. Тем не менее такие вещи, как спальные мешки, белье, комплекты формы, быстро приходят в негодность. Мы постоянно нуждаемся в обеспечении военнослужащих вещами. Мобилизуем внутренние ресурсы для этого. Хочу сказать большое спасибо военкорам, волонтерам, которые содействуют в этом процессе, организовывают сборы и доставляют ребятам необходимые вещи.
— Вы ранее обсудили с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым меры поддержки переселенцев, находящихся в республике. Какие соглашения были достигнуты?
— Луганщина на себе испытала ужасы украинской оккупации и агрессии. И когда в республику начали прибывать люди из Харьковской области — наши соседи, бежавшие от произвола, расправ и карательных акций националистов, — мы не могли не протянуть руку помощи. Мы открыли границы, организовали пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым, оказали всестороннюю поддержку людям, обеспечили их питанием, необходимой медицинской помощью.
На встрече с Виталием Ганчевым мы обсудили дальнейшие шаги поддержки этой категории граждан, возможность их трудоустройства на территории республики, а также ряд других насущных вопросов.
— Несмотря на отчасти мирную жизнь в центре республики, обстрелы остальной территории всё еще продолжаются. Ожидается ли эвакуация жителей приграничных территорий ЛНР?
— Да, ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая. Обстрелы прифронтовой территории нашей республики со стороны украинских нацистов продолжаются практически каждый день. Противник регулярно предпринимает попытки прорывов, но наши военные отбрасывают националистов и держат оборону.
Что касается эвакуации граждан, то пока об этом речи не идет. Да, ситуация сложная, но я уверен, что до таких крайних мер не дойдет. Наши ребята при поддержке военнослужащих из других регионов РФ держат ситуацию под контролем. Я уверен, что мирная жизнь обязательно вернется в ЛНР. Наши защитники отодвинут врага, и мы сможем развивать наш регион, его экономику, инфраструктуру и делать свой вклад в развитие великой Родины.
«Если говорить грубо, то мы имеем сплошное минное поле»
— Саперы Народной милиции ЛНР регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы. Сколько еще территории нужно разминировать?
— Последние восемь лет украинские военные хаотично минировали территорию республики, карт нет. К тому же враги продолжают минирование дистанционно — с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Еще одна проблема для ЛНР — это неразорвавшиеся боеприпасы. Если говорить грубо, то мы имеем сплошное минное поле.
Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно. Хочу отметить, что на данный момент в приоритете разминирование жилых районов, ведь наша основная задача — обезопасить мирных граждан. Также в эту категорию входят поля, которые будут обрабатывать аграрии, важные объекты инфраструктуры (мосты, линии электропередачи, водонапорные станции и другие). Это уже огромный пласт работы для саперов.
По информации наших военных, территории, которые заминированы плотнее всего, — это районы неподалеку от российской границы. Это села в Станично-Луганском районе и Славяносербский район ЛНР. Поэтому еще раз хочу призвать наших граждан быть осторожными и выбирать только проверенные пути, не рисковать своим здоровьем и жизнью.
— Какие российские предприятия и организации уже зашли в ЛНР и открывают отделения?
— На сегодня это два российский банка: ПСБ, один из самых крупных банков Российской Федерации, а также на нашей территории открылись отделения ЦМР Банка. Его приоритетное направление — работа с компаниями малого и среднего бизнеса.
Также еще до вхождения в состав РФ Алчевский металлургический комбинат и другие крупные металлургические и коксохимические предприятия ЛНР и ДНР были переданы под управление Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) с целью развития производства. На сегодня это предприятие — один из самых крупных инвесторов на нашей территории. Кроме этого, пока никаких предложений и запросов не поступало. Я думаю, что причина тому — продолжающиеся обстрелы ЛНР со стороны украинских нацистов. Но это дело времени. Линию фронта отодвинут, и тогда появятся и предложения, и запросы.
Хочу отметить, что у наших местных предпринимателей, малого бизнеса очень большой потенциал, который необходимо активно развивать. Поэтому задача руководства республики — всячески помогать им, находить таких людей. Если мы будем давать возможность развиваться нашим местным предпринимателям, у них в свою очередь будет возможность выходить на более широкий рынок — другие регионы России, а также в дружественные соседние страны. Это поможет ЛНР восстановить и развить экономику региона.
Алчевский металлургический комбинат
— Насколько налажено водоснабжение и электричество в регионе на фоне регулярных аварий из-за обстрелов?
— Как я уже говорил, интенсивность обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований не снижается, практически каждый день они наносят удары, которые разрушают и уничтожают нашу инфраструктуру. Регулярные аварии на социальных объектах осложняют нормальную жизнедеятельность в населенных пунктах республики и жизнь мирных жителей. Но наши специалисты при поддержке коллег из других регионов России восстанавливают разрушенное, проводят ремонтные работы на объектах. Несмотря на опасность, они выполняют свой долг, чтобы у людей были вода и электричество.