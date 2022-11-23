«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая»

В украинском плену находится свыше 600 военнослужащих ЛНР . Об этом в интервью «Известиям» рассказал врио главы республики Леонид Пасечник . Он подчеркнул: точных данных Международный комитет Красного Креста (МККК) не предоставляет. По словам руководителя региона, солдаты в украинском плену, помимо моральных унижений, подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям . Кроме того, правозащитники ЛНР выявили факты ложной информации о причинах смерти содержавшихся на Украине пленных, но МККК проигнорировал это из-за своей «политической ангажированности». Прифронтовая территория ЛНР, по словам Леонида Пасечника, находится под обстрелами почти каждый день, и республика с годами превратилась в «сплошное минное поле». При этом ее руководитель надеется, что до крайних мер не дойдет: пока речи об эвакуации жителей не идет .

«Все слова и обещания — пустой звук и сплошное вранье»

— Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что никакого «Минска-3» не будет. Что это означает для ЛНР сегодня? Усиливают ли эти заявления угрозу безопасности республики или они не имеют никакого значения?

— Мы стали субъектом Российской Федерации, и переговоры — это часть большой политики нашего государства. История не раз доказывала, что любая война заканчивается переговорами. Другой вопрос, насколько руководство Украины может быть договороспособным. У нас восьмилетний опыт взаимодействия с киевским режимом, который показал, что все слова и обещания — пустой звук и сплошное вранье .

— Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова направила в Международный комитет Красного Креста материалы, свидетельствующие о применении украинскими силовиками пыток к пленным. Проверили ли в МККК материалы?

— Луганская Народная Республика не единожды обращала внимание на нарушение украинскими националистами норм международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных. Военнослужащие союзных сил в украинском плену, помимо моральных унижений, подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям . Кроме того, нами были установлены факты предоставления украинской стороной недостоверной информации о причинах смерти пленных, содержавшихся на территории Украины.

Собранные материалы по фактам нарушения ратифицированных Киевом Женевских конвенций были направлены омбудсменом ЛНР в Международный комитет Красного Креста. Однако никакого ответа и действий со стороны МККК до сих пор не последовало . Сам МККК, чья работа должна строиться на принципе нейтральности и беспристрастности, под различными предлогами уходит от выполнения своих непосредственных обязанностей по смягчению последствий вооруженных конфликтов, защите жизни и достоинства людей.

Это, к сожалению, говорит о заинтересованности МККК не в исполнении своего мандата , популяризации идей гуманности и соблюдении Женевских конвенций, а в политической ангажированности и обслуживании чужих интересов . ЛНР подчеркивает свою приверженность гуманитарному праву и призывает международные правозащитные организации принудить Украину хотя бы к соблюдению принципа гуманности.

Ситуация на фронте Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Ранее вы рассказали о возвращении на родину 35 пленных. Сколько еще военнослужащих ЛНР находится в плену? Ведутся ли новые переговоры?

— К сожалению, назвать точное число пленных защитников, находящихся в застенках украинских вооруженных формирований (ВФУ), не представляется возможным. Опять же, это связано с бездействием МККК , который или не ведет учет, или уклоняется от предоставления списков военнослужащих, содержащихся в лагерях для военнопленных на территории Украины.

Ввиду этого говорить о числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ, мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений . Нами прикладываются максимальные усилия, чтобы освободить каждого защитника из украинских застенков: непрерывно формируются списки, которые передаются Министерству обороны РФ. Этот процесс идет тяжело ввиду непоследовательной позиции украинской стороны, которая не единожды срывала договоренности, меняла списки и количество обмениваемых.

«Для меня лично это было тяжелое решение»

— В регионе введен режим военного положения и указом президента создана территориальная оборона. Какова ее задача?

— Хочу напомнить, что Луганская Народная Республика восемь лет живет в режиме военного положения. Указ президента лишь оформил его в рамках российского законодательства. По поводу территориальной обороны: ее основная задача — обеспечить слаженную работу всех ведомств для борьбы с диверсантами и предупреждения возможных терактов со стороны националистов. По сути штаб позволяет убрать бюрократические процедуры и наладить взаимодействие ведомств напрямую , обеспечить оперативный обмен информацией и реагирование на чрезвычайные ситуации. В штаб территориальной обороны вошли представители гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС.

Ситуация на фронте Фото: ТАСС/Александр Река

— Ранее президент РФ принял решение провести демобилизацию студентов ЛНР и ДНР. Хватает ли ресурсов для обороны республики?

— В феврале этого года, перед угрозой вторжения на территорию ЛНР значительно превосходящих по численности сил ВФУ, я, наряду с эвакуацией стариков, женщин и детей, был вынужден объявить всеобщую мобилизацию граждан мужского пола, в том числе студентов. Для меня лично это было тяжелое решение . И вот наконец со вхождением в состав Российской Федерации и прибытием подразделений, сформированных из мобрезерва России, появилась возможность демобилизовать наших студентов .

Их вывод с фронта организован и никак не скажется на боеспособности наших подразделений . Республика обладает достаточным количеством военнослужащих, вооружения и военной техники. Тем не менее такие вещи, как спальные мешки, белье, комплекты формы, быстро приходят в негодность. Мы постоянно нуждаемся в обеспечении военнослужащих вещами. Мобилизуем внутренние ресурсы для этого. Хочу сказать большое спасибо военкорам, волонтерам, которые содействуют в этом процессе, организовывают сборы и доставляют ребятам необходимые вещи.

Ситуация на фронте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Вы ранее обсудили с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым меры поддержки переселенцев, находящихся в республике. Какие соглашения были достигнуты?

— Луганщина на себе испытала ужасы украинской оккупации и агрессии. И когда в республику начали прибывать люди из Харьковской области — наши соседи, бежавшие от произвола, расправ и карательных акций националистов, — мы не могли не протянуть руку помощи. Мы открыли границы, организовали пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым, оказали всестороннюю поддержку людям, обеспечили их питанием, необходимой медицинской помощью .

На встрече с Виталием Ганчевым мы обсудили дальнейшие шаги поддержки этой категории граждан, возможность их трудоустройства на территории республики, а также ряд других насущных вопросов.

— Несмотря на отчасти мирную жизнь в центре республики, обстрелы остальной территории всё еще продолжаются. Ожидается ли эвакуация жителей приграничных территорий ЛНР?

— Да, ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая. Обстрелы прифронтовой территории нашей республики со стороны украинских нацистов продолжаются практически каждый день . Противник регулярно предпринимает попытки прорывов, но наши военные отбрасывают националистов и держат оборону.

Что касается эвакуации граждан, то пока об этом речи не идет. Да, ситуация сложная, но я уверен, что до таких крайних мер не дойдет . Наши ребята при поддержке военнослужащих из других регионов РФ держат ситуацию под контролем. Я уверен, что мирная жизнь обязательно вернется в ЛНР. Наши защитники отодвинут врага, и мы сможем развивать наш регион, его экономику, инфраструктуру и делать свой вклад в развитие великой Родины.

Ситуация на фронте Фото: ТАСС/Сергей Аверин

«Если говорить грубо, то мы имеем сплошное минное поле»

— Саперы Народной милиции ЛНР регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы. Сколько еще территории нужно разминировать?

— Последние восемь лет украинские военные хаотично минировали территорию республики, карт нет. К тому же враги продолжают минирование дистанционно — с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Еще одна проблема для ЛНР — это неразорвавшиеся боеприпасы. Если говорить грубо, то мы имеем сплошное минное поле .

Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются . А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно. Хочу отметить, что на данный момент в приоритете разминирование жилых районов, ведь наша основная задача — обезопасить мирных граждан. Также в эту категорию входят поля, которые будут обрабатывать аграрии, важные объекты инфраструктуры (мосты, линии электропередачи, водонапорные станции и другие). Это уже огромный пласт работы для саперов.

По информации наших военных, территории, которые заминированы плотнее всего, — это районы неподалеку от российской границы . Это села в Станично-Луганском районе и Славяносербский район ЛНР. Поэтому еще раз хочу призвать наших граждан быть осторожными и выбирать только проверенные пути, не рисковать своим здоровьем и жизнью.

— Какие российские предприятия и организации уже зашли в ЛНР и открывают отделения?

— На сегодня это два российский банка: ПСБ, один из самых крупных банков Российской Федерации, а также на нашей территории открылись отделения ЦМР Банка . Его приоритетное направление — работа с компаниями малого и среднего бизнеса.

Также еще до вхождения в состав РФ Алчевский металлургический комбинат и другие крупные металлургические и коксохимические предприятия ЛНР и ДНР были переданы под управление Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) с целью развития производства. На сегодня это предприятие — один из самых крупных инвесторов на нашей территории. Кроме этого, пока никаких предложений и запросов не поступало. Я думаю, что причина тому — продолжающиеся обстрелы ЛНР со стороны украинских нацистов. Но это дело времени. Линию фронта отодвинут, и тогда появятся и предложения, и запросы .

Хочу отметить, что у наших местных предпринимателей, малого бизнеса очень большой потенциал, который необходимо активно развивать. Поэтому задача руководства республики — всячески помогать им, находить таких людей. Если мы будем давать возможность развиваться нашим местным предпринимателям, у них в свою очередь будет возможность выходить на более широкий рынок — другие регионы России, а также в дружественные соседние страны. Это поможет ЛНР восстановить и развить экономику региона.

Ситуация на фронте Алчевский металлургический комбинат Фото: ТАСС/Александр Река

— Насколько налажено водоснабжение и электричество в регионе на фоне регулярных аварий из-за обстрелов?