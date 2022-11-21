Позвони ему, позвони: Кендрик Ламар на проводе, Shortparis на заводе

Нил Янг воспевает свою машину, Shortparis танцуют на заводе, Мэтью Макконахи читает рэп для студентов-баскетболистов, а Кендрик Ламар ждет звонка по телефону с обрезанным проводом. Концентрация загадочного, забавного и эксцентричного в музыкальных новинках недели особенно велика. Но «Известия» помогут раскрыть секреты звездных фокусов.

Neil Young & The Crazy Horse — World Record

Нил Янг выпускает уже третий студийный альбом за год с небольшим (это не считая концертников и переизданий). Правда, предыдущая пластинка — Toast — была записана еще в начале нулевых, но всё равно продуктивность и щедрость рок-легенды по отношению к фанатам впечатляют. Интересен и тот факт, что, как и Barn (2021), и Colorado (2019), World Record был записан с бэк-группой Crazy Horse — главными соратниками Янга в его молодые годы. И именно в новом релизе (название которого можно перевести и как «Мировой рекорд», и как «Всемирная запись») лучше всего чувствуется, что в студии собрались старые друзья, которые просто кайфуют от самого факта совместного музицирования.

На этот раз Янг привлек в союзники еще одного мэтра — продюсера Рика Рубина. Но чего здесь точно нет, так это «перепродюсированности». Звук кажется предельно спонтанным и естественным. Перед нами пример такого филигранного вмешательства, которое со стороны вовсе не заметно. Плюс ко всему, видимо, сыграл свою роль сам подход к студийной работе. 11 песен были записаны с одного дубля, «вживую», старомодным аналоговым способом. И эта сырость звучания, как, впрочем, и материала, подкупает — кажется, что слушаешь не очередной индустриальный продукт, а бутлег блюзового джем-сейшена в техасском клубе.

Другое дело, что сами песни на Barn сильнее, да и концепция там впечатляла больше. Но World Record как раз и воспринимается как выдох, дружеская вечеринка после тяжелого приключения. Ну и одна жемчужина здесь все-таки есть: 15-минутная Chevrolet, где Янг признается в любви к автомобилю.

Shortparis — «Новое Новое»

Неделю спустя после релиза мини-альбома «Новое Новое» Shortparis выпустили клип на титульный трек. В ролике, срежиссированном самой группой, сценой для артистов становятся конструкции на заводе. Рабочие в униформе сурово танцуют в огнях прожекторов, и выглядит это жутковато, абсурдно, но чарующе. Столь же странно сочетаются и жесткие биты с андрогинным голосом Николая Комягина, постоянно переходящим на фальцет. В этом плане видео и аудио тождественны.

Интересно и то, что произведение получилось абсолютно русским: и по декорациям, и по лицам в кадре мы понимаем, что это труд наших соотечественников, хотя по уровню он ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Так и музыка: вроде бы всё построено на современном андерграундном универсальном звучании, однако чисто русские, уходящие корнями в народную культуру интонации слышны невооруженным ухом.

И да, это произведение рождено не только нашей страной, но и нашей драматичной эпохой. Хотя здесь нет ни слова о нынешней ситуации, по мрачному резкому звучанию и поэтическим метафорам понятно, что мы имеем дело с авторской рефлексией переломного времени. При этом творчество Николая Комягина и товарищей непрямолинейно и лишено лобовых смыслов, а вся душевная дисгармония выражается, как ни странно, в гармоничности художественной. В своеобразной, непривычной, подчас неуютной красоте.

Matthew McConaughey — Bless the Mood

Самый странный клип недели. Голливудская суперзвезда Мэтью Макконахи в нем читает рэп и пытается петь, а сделано всё это во славу баскетбольной команды вуза, который окончил обладатель «Оскара». «Так-так, давайте по порядку», — скажете вы. Что ж, Макконахи (которого вы, конечно, помните по «Интерстеллару», «Джентльменам» и целой обойме мемов) выпускник Университета Техаса, что в городе Остин. Как и во многих американских учебных заведениях, там есть свои спортивные команды, объединенные под названием Texas Longhorns. Мэтью болеет за них и новым видео отмечает открытие баскетбольного сезона.

Собственно, видео сделано как нарезка весьма эффектных, не будем отрицать, съемок удачных бросков, в которую вторгаются кадры с поющими бэк-вокалистами и самим Макконахи в белом пиджаке. Артист, похожий здесь на крутого мафиози, декламирует в микрофон мотивирующие фразочки, периодически порываясь перейти на пение, но так и не решившись на этот шаг, а в одном месте даже пытается изобразить битбоксинг. Всё это сопровождается госпел-саундом, обильно сдобренным духовыми и руладами чернокожих певиц.

Посмотреть это будет нелишним, если вы неравнодушны к Макконахи. А еще — если думаете, что читать рэп и выглядеть при этом органично может любой, тем более при наличии денег на дорогой продакшн.

Kendrick Lamar — Rich Spirit

Кендрик Ламар стал одним из главных номинантов на «Грэмми-2023», получив восемь номинаций, в том числе за лучший альбом года. Он стал первым артистом в истории, четыре пластинки которого подряд претендовали на эту премию. А учитывая, что у Ламара в общей сложности уже 14 золотых граммофончиков, есть все шансы, что и на этот раз артист не уйдет с пустыми руками. А пока он выпускает кинематографичные клипы на одну за другой песни из Mr. Morale & the Big Steppers. И все они по-своему интересны.

Действие новейшего ролика разворачивается в доме рэпера, где он танцует, бродит туда-сюда и всё ждет телефонного звонка, держа трубку старомодного аппарата с длинным проводом. В какой-то момент мы видим, что шнур разрезан. Но в итоге телефон внезапно звонит — и это, конечно, красивая метафора.

Еще больше привлекает пластика — как самого артиста, двигающегося с редкой грациозностью, так и операторской работы: камера то летает вокруг него, то вдруг берет сверхмедленные планы, однако всё вместе получается органично и выразительно.

Наконец, сама песня хороша, хотя ее-то мы могли оценить и раньше, когда альбом только вышел.

Плейлист «Известий»

Открывает плейлист трек The Smashing Pumpkins. У группы вышел новый альбом, который мыслится как часть большой оперы. Эксперимент, на наш взгляд, не самый удачный. Поэтому предлагаем вспомнить одну из ярких композиций коллектива из прошлых записей. Следом прозвучит «Новое Новое» Shortparis, а вот еще один герой обзора Нил Янг будет представлен прошлогодним треком (новые тоже хороши, но, увы, не представлены на российских стримингах). Welcome Back — меланхоличная восьмиминутная композиция из альбома Barn, и именно ее стоит вспомнить в преддверии прослушивания новой эпической Chevrolet. А что касается Кендрика Ламара, здесь советуем обратить внимание на февральский сингл, созданный совместно с Prince Angelus. Напоследок, как обычно, мы нашли для вас две новые записи классической музыки. Это медленная часть из Второго фортепианного концерта Шопена в исполнении Екатерины Мечетиной (новый альбом пианистки вышел на «Мелодии») и Тарантелла из Итальянской сюиты № 1 Стравинского — переизданная архивная запись американцев Григория Пятигорского и Лукаса Фосса.