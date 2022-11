А у Nas, а у Nas: возвращение рэп-легенды и музыкальный ремейк «Брата»

Баста и Федук поют песни из «Брата», Nas воссоединяется с Мэри Джей Блайдж, а французские электронщики The Blaze воспевают чернокожих. Наша очередная подборка музыкальных новинок максимально разнообразна и в стилевом, и в тематическом плане. Объединяет релизы одно: все они сегодня в центре внимания и наверняка вызовут бурные дискуссии. «Известия» представляют свой взгляд на них.

Поколение Брат

Пожалуй, главный российский релиз недели — коллективный оммаж рэперов нового поколения балабановскому «Брату». Баста, Федук, GONE.Fludd, ЛАУД и даже Shortparis, пусть они и не имеют прямого отношения к хип-хопу. Правда, вокала здесь и без Shortparis больше, чем читки (если не считать вступительного слова Ольги Бодровой и Петра Балабанова — детей создателей фильма), но тем интереснее.

Артисты решили переосмыслить легендарные песни с точки зрения нашего дня. Каждый — в своем стиле, индивидуальной манере. При том, что материал-то хорошо известный и вроде бы не располагающий к радикальным интерпретациям. Но слушаешь, как Николай Комягин исполняет «Полковнику никто не пишет», а Баста — «Вечно молодой», и удивляешься, что этих песен раньше не было в их репертуаре.

Конечно, пуристов и тех, у кого вызывает отторжение сама идея «старых песен о главном», новый сборник вряд ли вдохновит. Однако приходится признать, что всё это спето, во-первых, с уважением к оригиналу, а во-вторых, со стремлением найти в музыке, рожденной 1990-ми, ответы на вопросы нашей эпохи. Получилось или нет — решать слушателю.

Nas — King's Disease III

Рэп-легенда Nas выпускает уже третий альбом за полтора года (если, конечно, считать альбомом прошлогодний Magic продолжительностью менее получаса). Новинка продолжает цикл, начатый в 2020-м диском King's Disease, который принес Nas первую в его карьере премию «Грэмми».

Но у «третьей серии» есть важное отличие от предыдущих двух: здесь отсутствуют гостевые артисты. Для современного хип-хоп-релиза это настоящая редкость. King's Disease III вообще сделан очень компактной командой. Все треки сочинены Насом вместе с продюсером Hit-Boy (кое-где они привлекали себе в помощь других авторов, но не более того), а разнообразие достигается за счет сэмплов из чужих записей. В том числе использован фрагмент трека You Remind Me экс-супруги Наса Мэри Джей Блайдж и цитата из хита The Notorious B.I.G.

Но биты с легким джазовым привкусом и без того изобретательны, а в сочетании с напористой читкой Наса это тем более слушать нескучно. Фишка зачастую именно в контрасте между активной (а то и агрессивной) манерой рэпера и расслабленным музыкальным фоном, в котором к тому же гипнотически повторяются одни и те же обороты.

В общем, что тут говорить, классик жанра снова выдал образцовую пластинку, продемонстрировав, как можно обойтись без армии товарищей и остаться при этом актуальным и не занудным.

The Blaze — Dreamer

Французский дуэт братьев-электронщиков Гийома и Джонатана Альрика The Blaze примечателен тем, что свои треки они изначально мыслят как аудиовизуальные произведения. Каждый сингл дополняется клипом, срежиссированным самими артистами. И это отнюдь не любительщина: так, ролик 2017 года Territory завоевал Гран-при на «Каннских львах» и собрал на YouTube 90 млн просмотров.

Новая работа в каком-то смысле продолжает как раз идею Territory. Только если там нам показывали жизнь арабской общины во Франции, теперь в центре внимания — чернокожие. Они танцуют, общаются, купаются, изображают поющих музыкантов, а их природная витальность — подкупает. Есть и прямые переклички с Territory: там в начале, а здесь в конце герои клипа обнимаются и со слезами на глазах радуются друг другу. Но ключевым образом становится другой кадр: в самом финале у моря сидит ребенок и смотрит вдаль, то ли в надежде на лучшую жизнь, то ли мечтая и вовсе когда-нибудь уехать отсюда (недаром ролик называется Dreamer).

При этом в музыке никаких афро-мотивов нет: это честный хаус, идеальный для вечера (или уже утра?) в клубе на Ибице. Или хотя бы для мечтаний о подобном времяпрепровождении.

Открытие фестиваля Vivacello

Фестиваль Vivacello за 13 лет существования обрел свою преданную аудиторию — слушателей, которые идут не на конкретные произведения, а на программы в целом, доверяя вкусу худрука, виолончелиста Бориса Андрианова. И он это доверие раз за разом оправдывает, собирая сочинения необычные, малоизвестные, а также совсем новые, но в то же время не отпугивающие авангардной радикальностью.

Вот и в этом году на открытии (запись трансляции доступна на YouTube и сайте Московской филармонии) прозвучала мировая премьера Виолончельного концерта Сергея Ахунова Actus Tragicus. Умиротворяющее мелодичное произведение — диалог со 104-й кантатой Баха, тексты из которой легли в основу частей. Нарочитый отказ от новаторства, равно как и от броской виртуозности (вроде бы неотъемлемой составляющей концерта как жанра) сам по себе выглядит смелой художественной позицией. Но здесь дело не столько в смелости, сколько в теме, для которой позерство неуместно. Actus Tragicus — тихое размышление о смерти. Автор ведет его без внешней экспрессии, но со смиренной покорностью и просветленностью.

Впрочем, остальная программа вечера как раз весьма жизнеутверждающая, да и тема всего фестиваля, как отметил конферансье Ярослав Тимофеев, — жизнь. «Песнь менестреля» Глазунова (знали такую вещь?) соседствует с Pezzo capriccioso Чайковского (а такую?), «Лесная тишь» Дворжака — с Гранд танго Пьяццоллы. Поживем еще!

Плейлист «Известий»

Наш плейлист почти целиком состоит из новых песен. Единственное исключение — трек из King's Disease II Наса: мы не могли не предложить вам послушать его, поскольку Hit-Boy, участвующий в King's Disease III лишь в качестве соавтора и продюсера, в прошлогодней композиции сам встает к микрофону. Так что это неплохой способ познакомиться с обоими героями сегодняшнего обзора. Ну а открывают подборку не нуждающийся в представлении SHAMAN со свежим синглом, «Вечно молодой» Басты и Dreamer дуэта The Blaze. А под занавес прозвучит номер с нового альбома рэпера Yung Bleu, примечательный участием Ники Минаж, и джазовый кавер хита Ллойда Уэббера из «Иисус Христос — суперзвезда» в исполнении Наташи Блиновой и Priot Ensemble.