Игра и выживание: The Game обвиняет Эминема, Башмет вспоминает блокаду

Рэперы дружат и ссорятся, сооснователь Depeche Mode экспериментирует и ностальгирует, а российские актеры и музыканты отмечают юбилей Ленинградской симфонии. На этой неделе что ни релиз, то событие — даром что сезон отпусков в разгаре. «Известия» помогут не пропустить самое интересное.

Erasure — Day-Glo (Based on a True Story)

Самым ожидаемым альбомом недели был новый лонгплей Erasure, уже 19-й в карьере британского синти-поп дуэта. Не то чтобы Erasure сейчас были на пике известности, но о куда более громких пластинках Megan Thee Stallion и The Game (речь о них пойдет ниже) заранее не было известно, так что взгляды меломанов были прикованы к творчеству Энди Белла и Винса Кларка.

Получилось если не совсем разочарование, то по крайней мере не то, на что мы надеялись. Строго говоря, это не лонгплей, а EP — продолжительность всего 32 минуты. Но главное — даже эти полчаса с небольшим продержаться непросто, потому что красивых мелодий здесь практически нет. Почти все треки за одним исключением — атмосферные ретроинструменталки, где вокал (точнее, бэк-вокал) присутствует лишь в качестве дополнительной тембровой краски, не более того. Наверное, подобные композиции могли бы оказаться би-сайдами синглов, бонус-треками или интерлюдиями. Здесь же из них состоит вся пластинка.

Единственный номер, где голос Энди не растворен в синтезаторных эффектах, а мелодика имеет какую-то цельность, — 3 Strikes and You’re Out. Так что если вы рассчитываете на продолжение курса позапрошлогодней пластинки The Neon, то будьте готовы, что ничего, кроме упомянутой композиции, вам не зайдет.

Впрочем, для фонового прослушивания Day-Glo очень даже неплоха, и можно только поразиться, как Кларку удается совместить ретросаунд с авангардным материалом. В общем, сооснователь Depeche Mode по сей день верен духу новаторства 1980-х, хотя на дворе уже 2020-е.

The Game — DRILLMATIC Heart vs. Mind

Если синти-поп звезды Erasure оказались весьма скупы на новый материал, рэпер The Game, напротив, выдал свежих треков с лихвой. 31 композиция, два часа чистого звучания, два десятка гостевых артистов — такова статистика альбома DRILLMATIC Heart vs. Mind. Случайно или нет, но по этим параметрам The Game переплюнул и Дрейка с его прошлогодним Sertified Lover Boy, и Канье Уэста с оригинальной версией Donda (хотя Deluxe-издание Donda всё же еще продолжительнее, чем новинка The Game).

Пожалуй, не стоило бы уделять цифрам такое внимание, если бы не дух соперничества, которым пронизано всё творчество The Game. Всю жизнь он доказывает, что рэп Западного побережья круче рэпа Восточного, а сам Гейм не хуже 50 Cent (с которым у него затяжная вражда) и чего-то стоит без битов своего покровителя Dr. Dre. Следы конфликта с Фифтисентом есть и на DRILLMATIC, только досталось на этот раз его товарищу Эминему: трек The Black Slim Shady — самый продолжительный на пластинке — представляет собой десятиминутный дисс на Эма.

С Канье же The Game показательно дружит. Йе выступил сопродюсером альбома (наряду с множеством других музыкантов) и подарил свой вокал двум трекам. Один из них мы уже знаем: это Eazy, включенный Уэстом в его Donda 2. И недаром оба рэпера захотели его себе — композиция действительно эффектная, и вовсе не потому, что Канье там разбирается с экс-бойфрендом Ким Кардашьян. А вот второй фит Канье на DRILLMATIC куда менее интересен.

С музыкальной точки зрения лонгплей получился неровным, и, пожалуй, столь амбициозный хронометраж не пошел ему на пользу. С другой стороны, DRILLMATIC можно воспринимать как своего рода показательное выступление рэп-сборной США.

Megan Thee Stallion — Sweetest Pie (feat. Dua Lipa)

Еще один рэп-сюрприз недели — лонгплей Megan Thee Stallion под названием Traumazine. Он куда более стандартный и менее амбициозный, чем у The Game, да и, пожалуй, несколько однообразный. Любителям бесконечной ритмической читки, возможно, понравится, остальным — вряд ли. Но здесь есть и настоящий хит: финальный дуэт с Дуа Липой Sweetest Pie. И пусть он вышел в качестве сингла еще несколько месяцев назад, сейчас Меган его выпустила заново на YouTube и дополнила провокационной анимированной заставкой (так называемый визуалайзер). Особо отметим, что видео доступно для просмотра в России.

Запоминающаяся мелодия в исполнении Дуа Липы здесь чередуется со стремительной читкой Меган, и в таком контексте это воспринимается вполне органично. Ну а приятный, неагрессивный бит вкупе с прозрачной электроникой создает беззаботную атмосферу отдыха и развлечения. Наряду с танцевальными песнями Бейонсе из Renaissance и фанком Кельвина Харриса — лучший выбор для музыкального сопровождения летних развлечений и посиделок. Жалко только, что остальные треки Traumazine оказались решены в ином стиле, нежели этот.

Ленинградская симфония на берегах Невы

Главное российское событие в сфере музыки на прошедшей неделе — конечно, исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича на стрелке Васильевского острова. Ровно за 80 лет до этого, 9 августа 1942-го, произведение впервые прозвучало в блокадном Ленинграде. Исполнение, подготовленное вопреки голоду и бомбежкам, стало символом стойкости жителей города, да и всей страны перед лицом фашистской угрозы. Дата эта в равной степени значима и для истории музыки, и для истории государства, поэтому отметить ее решили с должным размахом. Оркестр и зрители разместились на стрелке Васильевского острова, что обеспечило потрясающие виды Петербурга для телетрансляции. Ростральные колонны превратились в огромные факелы, а финальные торжествующие аккорды, символизирующие победу, увенчались фейерверком.

Мероприятие открыло видеообращение президента России Владимира Путина. «Сегодня, спустя многие десятилетия, Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать», — отметил президент. И дальнейшее действо, транслировавшееся в прямом эфире (запись по-прежнему доступна), стало прекрасным подтверждением этих слов. Особенно трогают кадры с блокадниками, которые были среди зрителей.

Что же касается собственно музыкальной составляющей, за нее отвечал Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Верный своей склонности к необычным жанровым гибридам, Башмет дополнил звучание шедевра Шостаковича поэтическими и прозаическими вставками. На фоне музыки прозвучали тексты Марины Цветаевой, Даниила Гранина, Алеся Адамовича и других советских классиков в исполнении Алексея Гуськова, Владимира Ильина, Светланы Крючковой, Андрея Кончаловского, Евгения Ткачука, Константина Хабенского и Виты Корниенко.

Плей-лист недели

Откроет наш плей-лист дуэт Megan Thee Stallion и Дуа Липы, продолжит сингл The Game с Zombie Cats, а вот Erasure будет представлен относительно старой композицией — это Elevation из The Violet Flame (2014). Не забыли мы и про новейшие треки, которые прорвались в российские стриминги вопреки санкциям. Это харизматичное кантри Грейлана Джеймса и бодрая альтернатива The Pale Waves. Ну а в качестве завершения предлагаем отметить вместе со всей страной 80-летие блокадного исполнения Ленинградской симфонии и послушать ее духоподъемный финал в образцовом исполнении Евгения Мравинского.