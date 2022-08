Хип-хоп лала-лэй: Дрейк проверяет пульс, Эминем отправляется в прошлое

Эминем делится неизвестным дуэтом с 50 Cent, Дрейк становится главврачом, а Снуп Догг помогает поклонникам расслабиться. Как и год назад, когда в августе внимание было приковано к рэп-битве Канье и Дрейка (один бесконечно презентовал Donda, другой готовил Certified Lover Boy), этот месяц снова проходит под знаком хип-хопа. Впрочем, найдется что послушать и ценителям иных стилей. «Известия» выбрали наиболее интересные новинки.

Calvin Harris “Funk Wav Bounces Vol. 2”

Имя Кельвина Харриса в России не то чтобы очень на слуху, но в мире он долгое время был вне конкуренции, регулярно занимая первую строчку в списке самых высокооплачиваемых диджеев. В 2017-м Харрис записал альбом Funk Wav Bounces Vol. 1 — сборник легких позитивных песен с участием кучи звезд. Своего рода «голубой огонек», только летний. Пять лет спустя было решено повторить этот опыт. Теперь композиций еще больше, а имена соавторов — еще громче. Вокал обеспечили Дуа Липа, Джастин Тимберлейк, Фаррелл Уильямс, Холзи, Чарли Пут, недавно ставший главным триумфатором «Грэмми», а также целая плеяда рэперов: Снуп Догг, Swae Lee, 21 Savage, Pusha T, 6LACK и другие.

Несложно догадаться, что доминирующий стиль альбома — смесь фанка и хип-хопа. Как и Renaissance Бейонсе, это абсолютно безоблачная запись, помогающая отвлечься от тревожных мировых новостей. Но в отличие от упомянутой пластинки композиции Харриса практически лишены танцевального драйва и настраивают на совершенно расслабленное времяпрепровождение, негу и релакс. Для летнего отдыха самое оно!

Lil Baby, Drake & Lil Baby “Staying Alive”

Звездные ансамбли умеет собирать не только Кельвин Харрис, но и DJ Khaled. В его прошлом альбоме Khaled Khaled засветились практически все ведущие рэперы. Новая пластинка выйдет уже в конце августа, и можно предположить, что ее состав окажется не менее впечатляющим. Именно об этом свидетельствует первый сингл, в котором компанию главному герою составили Дрейк и Lil Baby, причем у Дрейка одновременно вышел и собственный клип — Sticky на песню из альбома Honestly, Nevermind, но у DJ Khaled и видео, и сам трек интереснее.

Дрейк здесь играет врача в госпитале. С важным видом он проходит по коридору, осматривая пациентов и слушая отчеты медсестер, после чего оказывается на вечеринке, а в конце танцует вместе с Lil Baby и DJ Khaled на больничной парковке, в окружении машин скорой помощи, эффектно моргающих фарами и проблесковыми маячками. Съемка обыгрывает медицинские сериалы, иронично насыщая их штампами хип-хоп-эстетики (например, врач в исполнении Lil Baby затягивается косячком прямо во время операции). Звучание композиции при этом весьма мрачное, с суховатым битом, мелодичной читкой Lil Baby и меланхоличным вокалом Дрейка.

Eminem & 50 Cent “Is This Love”

Эминем выпустил сборник Curtain Call 2, объединивший лучшие треки после 2005 года (как мы помним, Curtain Call: The Hits, вышедший как раз в 2005-м, суммировал достижения предыдущего этапа карьеры рэпера). В коллекцию вошли песни как с лонгплеев, так и из фильмов и различных сайд-проектов. Но особый интерес представляют два номера, ранее вовсе не издававшихся. From the D 2 the LBC с участием Снуп Догга был выпущен в качестве сингла еще в июне, а теперь одновременно со сборником Эминем поделился и Is This Love. Это дуэт с 50 Cent, который был записан еще в 2009 году, но по непонятной причине не выпущен.

И да, этот раритет из прошлой жизни звучит немного старомодно, биты сегодня другие, да и припев простоват (про стандартный сексуализированный текст даже не говорим). Зато стиль Эминема узнается сразу, читка его как всегда стремительна, и поклонники уже острят на тему того, что 50 Cent не успевает за белым товарищем — простите за неполиткорректность. В любом случае для тех, кто интересуется американским рэпом, это находка.

Neil Young & Promise of the Real “Noise & Flowers”

Нил Янг всегда был плодовит, но в последние пару лет его активность и вовсе на пике. Он как будто спешит издать побыстрее все раритеты за свою более чем полувековую карьеру. Совсем недавно мы рассказывали про студийный альбом Toast, пролежавший в столе два десятилетия и наконец, увидевший свет, а теперь подоспел и концертник — Noise & Flowers, записанный на европейском турне 2019 года. Янг тогда выступал со своей «запасной» группой Promise of the Real, с которой за год до этого записал альбом The Visitor. Ни одной новой песни, впрочем, в опубликованной программе нет.

Сет-лист почти целиком состоит из композиций 1970-х с эпизодическими вкраплениями более поздних номеров. В этом смысле запись по-хорошему старомодная, но что интересно, звучание здесь по-настоящему жесткое. Лишь в середине пластинки на передний план выходят меланхоличные песни под губную гармонику и акустические гитары. Однако обрамляет все это вполне себе аутентичный хард-рок. И хотя Янгу было уже далеко за 70, его энергии могли бы позавидовать молодые.

Только не стоит думать, что Янг решил потягаться с Deep Purple или Rush. Его саунд сохраняет индивидуальность и подкупает отнюдь не виртуозностью и эффектными соло, но «настоящестью», непосредственностью. И порой проскакивающая грязь и у гитар, и в вокале только добавляет всему этому блюзового шарма.

Плей-лист недели

Открывает наш плей-лист трек Кельвина Харриса с участием Снуп Догга из Funk Wav Bounces Vol. 1 — благо материал Vol. 2 стилистически похож на него. Далее прозвучит трек Дрейка и Lil Baby, но не описанный в обзоре, а вошедший в Certified Lover Boy. Ну а вместо Is This Love Эминема и 50 Cent, которую вы знаете, где искать,прозвучит самый известный коллаб этих исполнителей — Crack a Bottle, где к ним присоединяется еще Dr. Dre.

Что же касается Нила Янга, рекомендуем послушать альбомную версию старой доброй песни Winterlong, включенной в концертник из обзора. Ну а завершаем подборку мы двумя свежими релизами, пробившимися на русский стриминг вопреки мировым ограничениям. Это композиция из нового альбома кантри-звезды Дилана Скотта Livin’ My Best Life и живая запись нашего соотечественника, дирижера Владимира Юровского с Баварским государственным оркестром: жизнеутверждающий финал Второй симфонии Бетховена.