Баста спел с белым шумом, Тейлор Свифт рассказала о бессоннице, а A-ha пошли на север. Ярких релизов на этой неделе хоть отбавляй. «Известия» выбрали из них те, которые пропустить никак нельзя.

Баста «Белый шум»

Еще совсем недавно Баста был рэпером номер один в России — мог с легкостью собрать «Олимпийский» и казался вообще недосягаемым для конкурентов. Но вот пришли артисты нового поколения, и Баста не то чтобы потерял известность, но стал казаться менее актуальным, модным, чем молодняк. Думается, на самом деле своих позиций он так просто не сдаст, тем более вчерашние конкуренты сегодня кто в Израиле, кто в депрессии. А пока они с суровой серьезностью рассуждают о мировых или личных проблемах, автор «Сансары» выпускает самоироничный трек «Белый шум», отсылающий к недавнему феномену: на стриминговых платформах в лидеры вдруг вырвалась запись белого шума — шипения, в котором нет ничего. Вот рэп-звезда и сетует, что хиты с ним никто записывать не хочет, пожилой уже, так хоть с белым шумом спеть. «Я на куплетах, а на припевах — белый шум. Давай, белый, нашипи там!»

После этих слов действительно звучит кусочек белого шума на фоне бита. И тем же завершается композиция в целом. В музыкальном плане трек действительно весьма бедный — разве что простенький попсовый синтезаторный мотивчик вносит разнообразие. Но суть здесь, конечно, не в музыке. Сингл — размышление о меняющейся моде, творческом кризисе и вечной гонке за модой, на которую обречены все артисты.

Taylor Swift — Midnights

Тейлор Свифт вернулась к поп-музыке. После двух камерных полуакустических альбомов — Folklore и Evermore, ставших символами самоизоляции, — звезда снова сделала ставку на модное электронное звучание. Как и раньше, ее соратником стал продюсер Джек Антонофф, который, кстати, привел еще одну свою подопечную — Лану Дель Рей. Дуэт с ней Snow On The Beach — один из самых ярких номеров пластинки, и сделан он вовсе не шаблонно. Основная нагрузка — на Тейлор, но в какой-то момент мы вдруг понимаем, что вдруг вместо ее голоса звучит томный вокал Ланы, допевающий фразу.

Еще одна удача — первый сингл Anti-Hero, на который сама Тейлор сняла предельно безвкусный клип, выпустив его одновременно с альбомом. Здесь по крайней мере есть цепляющий мотив. Выделим и песню Vigliante Shit — единственную минорную на альбоме и местами смахивающую на творчество Билли Айлиш. Но приходится признать, что в целом пластинка получилась весьма однообразной и проходной. Кажется, ни одной песни, сопоставимой с хитами из Reputation, Lover и тем более «1989», здесь нет.

Самое интересное в Midnights — не музыка как таковая, а бэкграунд. Диск так называется, потому что все эти песни Свифт сочиняла по ночам, страдая от бессонницы. Сама она мыслит 13 треков как единое концептуальное высказывание. В США Midnights вышел ровно в полночь пятницы. Но в этом вся Тейлор: уже три часа спустя она вдруг выбросила на стриминги расширенную версию аж с семью дополнительными песнями, назвав ее 3am Edition. Не то чтобы бонусы радикально корректировали общее впечатление, но, согласитесь, в контексте идеи ночного бодрствования ход красивый.

A-Ha — True North

A-Ha наконец выпустили альбом True North — впервые за семь лет. О лид-сингле из него (I’m In) мы рассказывали, и, признаться, он не внушал оптимизма. Это неплохая, но ничем особо не примечательная песня. Как оказалось, остальной материал куда интереснее. Здесь много отличных мелодий, прекрасная атмосфера, а еще яркие аранжировки. Hunter In The Hill звучит как саундтрек к старой голливудской мелодраме, и вкупе с мягким вокалом Мортена Харкета это подкупает. В Between The Halo And The Horn полуакустическое звучание с ненавязчивыми оркестровыми вкраплениями удачно оттеняет выразительную тему, ну а в финальной Oh My Word джазовое фортепиано и даже клавесин (разумеется, синтезаторный) прибавляют материалу благородства и благородной старомодности, эдакой звуковой патины.

Для группы, ассоциирующейся с синти-попом, здесь вообще много неожиданного и выходящего за рамки фирменного стиля. Но, главное, True North просто приятно слушать, и если вы любите спокойную лиричную поп-музыку, пластинка вас не разочарует. Ну а поклонники A-Ha уже выражают восторги новой работой кумиров, несмотря на всю ее экспериментальность.

Кстати, в преддверии выхода диска A-Ha выпустили одноименный фильм, который снимался в том же городишке Боде за Полярным кругом, где записывались песни. В общем, возвращение удалось.

Shakira, Ozuna — Monotonía

Богатые тоже плачут. У Шакиры в последнее время полоса неудач. Сначала крупные налоговые претензии в Испании, из-за которых она вполне может оказаться за решеткой, затем болезненное расставание с футболистом Жераром Пике, который, по слухам, был неверен возлюбленной и после разрыва сразу вступил в новые отношения.

Свои переживания артистка решила излить в новом сингле и клипе, где компанию ей составил пуэрториканский рэгги-певец Ozuna. В видео нам показывают, как Шакира в буквальном смысле остается без сердца, с дырой в груди, после чего прячет потерянный орган в банковской ячейке. Метафора прямолинейна и банальна, но Шакире, видимо, не до иносказаний. Потому-то музыкальная составляющая получилась интереснее, и, если не гуглить перевод испаноязычного текста, ни за что не подумаешь, что песня о чем-то невеселом. Это типичный латино-трек с выразительным вокалом Шакиры, зажигательным припевом и южным колоритом, а вкрапления хип-хопа в исполнении Ozuna вносят разнообразие в и без того нескучную песню.

Monotonía — уже третий сингл Шакиры в этом году. И поклонники, кажется, не без оснований надеются, что уже в 2023-м их ждет полноценный альбом. Главное, чтобы певица осталась на свободе, а сердце ее (сохранное в банке?) было снова занято.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист мы собрали почти целиком из новых треков за единственным исключением. В эти дни Мадонна празднует 30-летие своего великого альбома Erotica, и аккурат к красивой дате она выпустила макси-сингл Bad Girl / Fever. В подборке есть новые ремиксы на эти две композиции, и мы предлагаем вам вспомнить одну из них, пожалуй самую недооцененную в творчестве Мадонны. После Bad Girl прозвучит новый танцевальный трек от казахского лауреата «Грэмми» Иманбека как всегда зажигательный. А затем «Белый шум» Басты.

Во второй половине подборки предлагаем вам три очень необычных номера. Первый — хип-хоп британского исполнителя Sainte, известного тем, что он принципиально не матерится в музыке, не поет про типичные рэперские радости и создает изысканные аранжировки с джазовыми элементами. Следующий трек — кавер-версия французской звезды Imany на песню российской группы t.A.T.u «Я сошла с ума», причем спетая в сопровождении одного только струнного ансамбля. И в конце плейлиста прозвучит миниатюра Гии Канчели (тема из фильма «Чудаки») в аранжировке для кларнета и фортепиано. Юлиан Милкис и Полина Осетинская выпустили на «Мелодии» альбом из 18 композиций грузинского мэтра, созданных для советских фильмов и спектаклей. И первая из них, пожалуй, лучшая.