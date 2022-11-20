Читатели Bild обрадовались дефектам отправленных на Украину немецких гаубиц

Читатели немецкой газеты Bild отреагировали 20 ноября в Twitter-аккаунте издания на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые власти ФРГ отправили на Украину. Пользователи начали оставлять комментарии, в которых высмеивали неудачную поставку вооружения.

Ранее журнал Der Spiegel написал о том, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчастей.

«Доставлено в соответствии с заказом», — пошутил пользователь под ником Marion L.

«Танк пустой, немцы спали?» — заметил Andreas Junker.

«И, в конце концов, этим вещам даже нужно топливо!» — отметил пользователь с ником Tom.

Пользователь Bernd Leberzam указал, что власти Германии могли делать это намеренно.

«Немецкий лом только для маневра, но не для жесткого применения», — заметил юзер MTBRough.

Кроме того, пользователи размещают в комментариях веселые картинки, демонстрируя таким образом реакцию на новость.

Накануне стало известно, что Киев получил от Берлина также 30 самоходных зенитных установок Gepard, ранее обещанных украинской стороне.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что ФРГ создаст на территории Словакии центр, в котором будут ремонтировать оружие, ранее переданное Украине.

ФРГ и другие европейские страны увеличили поставки оружия на Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

Решение о спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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