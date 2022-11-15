ФРГ создаст в Словакии центр по ремонту отправленного на Украину оружия

Германия создаст на территории Словакии центр, в котором будут ремонтировать оружие, ранее переданное Украине. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Мы создадим в Словакии центр по восстановлению. Важно, чтобы то, что поставляется, при надобности могло быть восстановлено после боя», — отметила она в беседе с журналистами в Брюсселе.

В этом контексте она упомянула гаубицы Panzerhaubitze 2000, но не привела значительных подробностей.

14 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз (ЕС) в общей сложности поставил Украине оружия как минимум на €8 млрд.

22 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти треть немцев недовольныапоставками оружия на Украину и санкциями против РФ. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».