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ФРГ создаст в Словакии центр по ремонту отправленного на Украину оружия

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Германия создаст на территории Словакии центр, в котором будут ремонтировать оружие, ранее переданное Украине. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

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«Мы создадим в Словакии центр по восстановлению. Важно, чтобы то, что поставляется, при надобности могло быть восстановлено после боя», — отметила она в беседе с журналистами в Брюсселе.

В этом контексте она упомянула гаубицы Panzerhaubitze 2000, но не привела значительных подробностей.

14 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз (ЕС) в общей сложности поставил Украине оружия как минимум на €8 млрд.

22 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти треть немцев недовольныапоставками оружия на Украину и санкциями против РФ. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

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