Украину допустили к расследованию инцидента с ракетой в Польше

Украинских экспертов допустили на место падения ракеты на территории Польши. Об этом сообщил в Twitter глава Бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох в четверг, 17 ноября.

«Украинские эксперты допущены на место», — написал он.

О допуске к расследованию заявил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на форуме новой экономики Bloomberg 2022.

«Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши», — сказал он.

Зеленский отметил, что не знает на 100%, чья ракета упала в Польше, но признал, что Украина запускала ракеты противовоздушной обороны (ПВО).

15 ноября польские СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

На следующий день Министерство обороны РФ идентифицировало обломки ракеты, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Ведомство охарактеризовало действия и высказывания Варшавы как намеренную провокацию и уточнило, что российская армия не наносила ракетных ударов в районе украинско-польской границы.

Страны НАТО также признали, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинской ПВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Однако страны Запада заявили, что всё равно считают Москву ответственной за инцидент.

Так, 16 ноября, официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявил, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего. Она отметила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию Варшавы и не видит никаких противоречий предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды о том, что произошедший взрыв, скорее всего, был результатом ракет украинской ПВО.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.