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В администрации США прокомментировали ракетные удары по Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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В США осуждают новые ракетные удары РФ по территории Украины. В связи с этим Вашингтон продолжит поставлять Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России, направленные против Украины», — приводятся его слова на сайте Белого дома.

По мнению Салливана, на фоне проходящего на индонезийском острове Бали саммита G20 подобные действия лишь усугубляют обеспокоенность стран действиями России в отношении Украины.

Указывается, что Вашингтон совместно с союзниками продолжит поставлять Киеву системы ПВО «так долго, как это потребуется».

11 ноября в Госдепартаменте страны заявили, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Конечной целью в Пентагоне назвали формирование на Украине интегрированной системы ПВО разной дальности.

Ракетные удары РФ, упомянутые в заявлении Салливана, проходят на территории Украины 15 ноября. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ударов. По этой причине во многих городах наблюдаются проблемы с электричеством. Такие сообщения поступали, в частности, из Харьковской области. Полностью обесточен оказался Житомир. В Киеве ввели экстренное отключение света.

В офисе Зеленского сообщили, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры стала критической.

Накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. По словам Путина, решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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