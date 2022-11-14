Песков пообещал дополнительно сообщить о встрече Путина с мобилизованными
Кремль сообщит подробности планируемой встречи президента РФ Владимира Путина с россиянами по вопросу поддержки мобилизованных. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 14 ноября.
«Президент высказал свое намерение, когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно», — сказал Песков в ответ на вопрос, понятен ли формат и дата встречи.
Ранее, 7 ноября, Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы обсудить ситуацию с поддержкой мобилизованных.
2 ноября российский лидер поручил выстроить работу по обеспечению военных РФ экипировкой. По каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент, ради которой он создавался, отметил он.
До этого, 19 октября, президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.
21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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