Порядка 20 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при попытке высадиться в районе Кинбурнской косы. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

«Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, помимо живой силы, противник потерял четыре единицы легкомоторных плавательных средств. Также российские артиллеристы смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Ранее в этот день «Известия» получили информацию о поражении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Херсонской области. Служащие ВСУ действовали в тылу ВС РФ и занимались разведкой мест дислокации Минобороны, а также объектов критической инфраструктуры.

25 октября сержант из Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал, что ВСУ всё чаще используют ДРГ при ведении военных действий. По его словам, раньше украинские военные использовали артиллерию, сейчас же они действуют наскоками.

Москва продолжает специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса от агрессии киевского режима. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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