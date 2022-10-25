Сержант ДНР рассказал о новой тактике военных ВСУ

Ведение военных действий поменялось «кардинально», так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую тактику. Об этом во вторник, 25 октября, заявил вернувшийся из украинского плена сержант из Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин.

По его словам, раньше ВСУ обычно использовали артиллерию, сейчас же они действуют «наскоками».

«В последнее время уже начали [ездить] на «Хаммерах», пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают — или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками», — рассказал военный «РИА Новости».

Также ВСУ начали подходить вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, изменения произошли в стрелковом бою, так как украинские военные наладили связь между собой.

Днем ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении в ДНР. По его словам, всю неделю ВСУ стягивали к Артемовску резервы в надежде остановить наступление российских войск. В южной части города уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

17 октября Кулага заявил, что украинские военные в районе Артемовска в ДНР изменили тактику и производят меньше выстрелов, чтобы не столкнуться с контрбатарейной стрельбой.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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