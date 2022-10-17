Корреспондент «Известий» рассказал о тактике ВСУ в боях под Артемовском

Украинские военные в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) изменили тактику и производят меньше выстрелов. Об этом 17 октября сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Достаточно узнаваемый почерк при ведении боя со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) мы встретили на этих рубежах, когда та сторона старается не светить свою артиллерию, поменьше выстрелов, чтобы не столкнуться с контрбатарейной стрельбой», — сказал он.

Кулага заявил, что украинские военные используют либо кассетные заряды, либо засыпают местность минами-«Лепестками».

Кроме того, Кулага показал, как работает артиллерия союзных сил под Артемовском.

Ранее в этот же день глава представительства Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что в Киеве начали понимать необходимость сдачи Артемовска, некоторые подразделения ВСУ уже переходят на другие позиции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районах Соледара и Артемовска идут очень тяжелые для ВСУ бои.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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