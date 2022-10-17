Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Общество
В ОП поддержали идею об отмене отсрочки от призыва для депутатов и сенаторов
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Мир
Bloomberg сообщил о запрете поставок СПГ из Китая в Европу
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Авто
В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении целей при ударах по системам энергетики Украины
Сюжет:

Военкор «Известий» показал кадры уничтожения украинского танка под Артемовском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Съемочная группа «Известий» 17 октября показала, как наводчик называет координаты стреляющему, а тот уже наносит удар по объектам в районе Артемовска.

На кадры попал подбитый танк противника.

«Орудия пробивают бронь укрепрайонов ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.). Отсюда до позиций не больше 3 км. И вот сейчас пехота, которая находится как раз на том рубеже, регулярно запрашивает огонь», — заявил военный корреспондент Денис Кулага.

Артиллерийский толк: российские дроны уничтожают контрбатарейные РЛС
Наиболее масштабные бои в выходные дни разыгрались на николаево-криворожском направлении

Ранее в этот же день офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что ВСУ за минувшую неделю перебросили до 2,5 тыс. военнослужащих в район Артемовска и Соледара, но резервы, по словам офицера, исчерпаны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент в районах Соледара и Артемовска идут очень тяжелые для ВСУ бои.

15 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли эвакуационные группы с беженцами из Артемовска и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022