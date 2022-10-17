Военкор «Известий» показал кадры уничтожения украинского танка под Артемовском

Съемочная группа «Известий» 17 октября показала, как наводчик называет координаты стреляющему, а тот уже наносит удар по объектам в районе Артемовска.

На кадры попал подбитый танк противника.

«Орудия пробивают бронь укрепрайонов ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.). Отсюда до позиций не больше 3 км. И вот сейчас пехота, которая находится как раз на том рубеже, регулярно запрашивает огонь», — заявил военный корреспондент Денис Кулага.

Ранее в этот же день офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что ВСУ за минувшую неделю перебросили до 2,5 тыс. военнослужащих в район Артемовска и Соледара, но резервы, по словам офицера, исчерпаны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент в районах Соледара и Артемовска идут очень тяжелые для ВСУ бои.

15 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли эвакуационные группы с беженцами из Артемовска и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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