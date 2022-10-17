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Сюжет:

ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных

Марочко: ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных, резервы исчерпаны
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю перебросили до 2,5 тыс. военнослужащих в район Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщил офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«За истекшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тыс. военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, и эти резервы уже исчерпаны», — сказал он ТАСС.

Марочко добавил, что, согласно данным республиканской разведки, украинские войска несут большие потери.

Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти перебрасывают на юг Украины солдат и военную технику с западных областей, чтобы провести наступление.

14 октября Марочко сообщил, что в район Артемовска прибыла боевая группа, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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